欠妳的那场婚礼｜张孝全苏慧伦Netflix新剧重拾爱之初衷 剧情懒人包、5大看点

欠妳的那场婚礼｜由张孝全与苏慧伦领衔主演的爱情轻喜剧《欠妳的那场婚礼》已于6月20日在Netflix播出。故事讲述一对中年夫妇在面对感情困境时，如何重新审视彼此并重拾爱的初衷。下文为您精心整理《欠妳的那场婚礼》即睇详细剧情大纲、主要演员角色介绍及5大必看亮点！

故事大纲

人物关系

角色介绍

分集剧情

必看亮点

前「马子狗乐团」主唱周可杰（张孝全饰）步入中年，陷入创作瓶颈与婚姻危机的双重考验。此时，他意外透过超现实的奇迹与25岁的自己产生奇妙联结，从而重新审视与妻子陈立璇（苏慧伦饰）之间名存实亡的感情。在重塑自我的过程中，周可杰逐步找回昔日爱的初衷，并深刻体会到爱与选择的真正意义。

《欠妳的那场婚礼》在Netflix播。

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《欠妳的那场婚礼》人物关系图公开！

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周可杰（张孝全饰中年版 / 朱轩洋饰年轻版）

前「马子狗乐团」的主唱兼结他手，昔日凭借超高颜值与出众音乐才华风靡乐坛。如今人到中年，虽然自我感觉依然良好，但实际上已陷入江郎才尽的窘境。

张孝全饰演中年版的周可杰。

陈立璇（苏慧伦饰中年版 / 蒲禾菲饰年轻版）

周可杰的妻子。年轻时性格倔强，是个视恋爱为一切的「恋爱脑」；步入中年后，则被沉重的现实生活压力压得喘不过气。

苏慧伦饰演中年版的陈立璇。

Terry（谢盈萱饰）

陈立璇的闺密，同时也是一名导演。其外型与个性均展现出极强烈的个人自我风格。

谢盈萱饰演Terry。

王永贵（黄迪扬饰）

昔日「马子狗乐团」的鼓手，如今中年成功转型，成为一名跨国企业的首席执行官（CEO）。

黄迪扬饰演王永贵。

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第1集剧情：陈立璇重压下勾起25岁青春回忆

步入中年的周可杰人气已不复当年，但他内心难以接受这种落差。其妻子陈立璇则任职出版社编辑，正面对工作与生活的双重压力。在离职当晚，陈立璇拜访担任导演的闺密Terry，目睹年轻男团拍摄音乐影片（MV），因而勾起对25岁时周可杰的回忆。当时周可杰作为人气乐团「马子狗」的成员，身边不乏追求者。陈立璇虽一直以「好兄弟」身份自居，实则默默暗恋对方。在周可杰与多位女神分手后，两人最终走到了一起。

回到现实生活，两人的儿子周奕凯因在学校偷拍女生而惹上麻烦。周可杰为免麻烦，竟找来好友王永贵冒充父亲与老师面谈，陈立璇得知后感到无比愤怒。在周可杰41岁的生日派对上，他与友人狂欢大醉；陈立璇面对凌乱的家居与满地垃圾感到崩溃。随后，她收到丈夫被送往急症室的消息，赶到医院得知其因酒精中毒入院。愤怒的陈立璇抛下一句「你怎么不去死一死！」便毅然离开。然而，当她步出医院时，却在街头惊见25岁时的周可杰出现在眼前，令她顿时愣在原地。

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1. 张孝全与苏慧伦3度合作尽显默契

张孝全与苏慧伦早于2003年因合作《心动列车》而结缘，随后在2024年的《谁是被害者》第2季中再次合演。此次在《欠妳的那场婚礼》中已是两人第3度合作。尽管是首度饰演夫妻，但双方展现出极佳的默契。在面对亲密床戏时，苏慧伦更坦言张孝全的专业令她感到非常安心，能放松投入地完成拍摄。

今次是张孝全以及苏慧伦的第三次合作。

2. 金钟导演严艺文又一话题力作

身兼金钟视后的金钟导演兼编剧严艺文，继神作《影后》惊艳观众后，时隔2年再度推出以男性视角为主轴的《欠妳的那场婚礼》，随即引起网民热烈讨论。即将迈向50岁的严艺文在受访时表示，这部作品对她而言意义非凡，更视为人生的分水岭。她形容：「《欠妳的那场婚礼》就像是我向青春告别、正式迎接人生下半场的作品。」

《欠妳的那场婚礼》是严文又一力作。

3. 时空交错奇幻设定吸睛

在剧中，导演严艺文大玩「时空交错」的奇幻设定。年轻版的周可杰意外闯入未来世界，接连与多年后的挚友及乐团成员重逢，触发一连串情感冲击。预告片中，中年陈立璇在车站与年轻的周可杰擦身而过的一幕更是令人揪心。严艺文透过双线并行的叙事手法，以青春线呈现甜虐交织的氛围，同时以中年线道出婚姻的无奈。

剧中大玩时空交错的设定。

4. 朱轩洋为贴合角色接受歌舞特训

朱轩洋在剧中饰演年轻版的周可杰，这亦是他首度挑战乐团主唱角色。由于角色设定与其个人形象大相迳庭，他为了完美融入角色，特意苦练唱歌、结他与舞蹈。剧组更特意邀请台湾乐团「宇宙人」为其进行「特训」。朱轩洋笑指，那段期间的生活犹如偶像练习生般充实。

朱轩洋为角色特训。

5. 张孝全摆脱硬汉形象演绎中年失意

张孝全过往在影视作品中多以硬汉或粗犷男子的形象示人，然而在《欠妳的那场婚礼》中，他颠覆以往形象，挑战演出一名事业与爱情双双失意的油腻中年男性。张孝全在接受访问时分享道，为了深刻摸索角色，他与导演严艺文进行了多次磨合。他指出，虽然剧情充满喜剧色彩，但角色在婚姻、事业与生活上面对的困境皆极具现实共鸣。

张孝全大晒反转魅力。

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