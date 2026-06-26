郑秀文积极备战下月启德主场馆演唱会 「长肉」凸腩甩骨感身形状态大勇

乐坛天后郑秀文（Sammi）将于7月10至12日，假香港启德体育园主场馆举行《You & Mi 郑秀文演唱会2026亚洲巡回终点站》，诠进行三场演出。随住开骚日子渐近，郑秀文已进入备战状态，日以继夜进行密集式操练及排练，不少网民见到郑秀文最新状态，感到惊喜。

郑秀文气色较以往佳

郑秀文过往开演唱会前都会积极更新IG，分享排练日常，向粉丝报告进度。在近日曝光的排练片段中，见到郑秀文身形明显比以往「有肉地」，不再是皮包骨状态，加上小腹现肚腩，引来大批网民激赞，觉得郑秀文长肉后，状态看起来更加健康圆润，气色亦比过往好。

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日前郑秀文上载一段自拍短片，笑言每日的生活节奏就是「排排排排排排排，继续排排排排排」，郑秀文坦言任何工作都有苦有乐，不断重复的排练全凭对舞台的「Passion（热情）」来支撑，让一切辛劳变得充满意义。

郑秀文同团队有默契

郑秀文又感谢身边的一班默契十足团队，在紧张的排练空档，大家无所不谈，互相为对方打气。郑秀文透露团队间的话题包罗万有，从探讨AI科技、长寿的利弊、努力的意义，到婚姻观、退休计划、专业态度，甚至人生挫折与生病的体会，连球王美斯与C朗亦是众人茶余饭后的话题。因为团队值得信赖，郑秀文每日结束排练，都会心情大好地「九秒九冲返屋企」食晚饭。

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