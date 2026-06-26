古天乐8月红馆个唱优先门票火速售罄 将闭关地狱式训练 提会否在《九龙城寨之终章》现身即封咀

古天乐今日（26日）到尖沙咀出席品牌旗舰店开幕，吸引数十粉丝到场。古仔受访时指平日做运动也会做掌上压和举哑铃，但都以跑步为主，因为可以练气，提到是否因8月将举行首个红馆演唱会《MY FRIST SHOW》，他指平常也会跑，但演唱会就更加要练，自己不会跑得太快，因为曾经断过十字韧带，但笑言「慢跑出细货」。提到其演唱会今日优先订票，古仔透露刚得知已卖晒，至于反应热烈是否会加场？他笑言不知道，等稍后开记者会再讲，至于加场体力是否能应付？他指OK，因拍戏其实也需很大体力：「今次第一次，所以加紧训练。」

古天乐因训练和操肌瘦了许多

古仔凭电影《九龙城寨之围城》入围百花奖「最佳男主角」初选，问到是否有信心再更进一步？他指对电影有信心：「呢部都系打片，我都有信心再打上去。」提到他是否会在正拍摄的《九龙城寨之终章》中现身？他就即封咀表示是「高度机密」，问他又要开演唱会又要拍戏是否很忙？他表示这星期开始要进行地狱式训练，开完演唱会记招就会闭关，至于是否也要练跳舞？他说：「我谂点都要嘅！」又谓因训练和操肌，所以瘦了很多，故最近食得比较多，问到是否有目标？他说：「冇，做运动最紧要有益身心，自己通常喺室内跑步，上两个礼拜落雨都未停过，落雨落到抑郁，两个礼拜冇见过阳光。」

古天乐对施可莹离世感突然

至于他早前出席佘诗曼生日会，问到两人是否有合作的机会？他指没有，只是朋友食吓饭。另外，曾为《寻秦记》担任过司仪工作的施可莹早前因病离世，古仔坦言觉得好突然：「听到𠮶吓个心都沉一沉。」至于演艺人协会是否会出手帮助？古仔指知道演艺人协会有问过对方男友，至于其身后事及经济上会否帮忙？他就表示会帮，但不想讲。