花田蓝衣@AKB48被指违规遭解约 控诉DH事务所逼剃头谢罪

日本著名女团AKB48成员花田蓝衣昨日（23日）被DH事务所宣布解约，成为该团成立21年以来首位被解约的成员。DB指21岁的花田蓝衣私下多次与特定粉丝接触，又长期以身体不适为由迟到及缺席活动，公司在无法与她商讨协议下决定解约。但花田蓝衣昨晚发布影片反击事务所，在片中以平头造型出现的她反控公司逼她剃头谢罪。

花田蓝衣诈病No show？

事缘昨日DH透过AKB48官网宣布与花田解约，指控她不但诈病缺勤，更多次与某位粉丝私下联络，并在事务所进行调查并试图沟通协调时，拒绝与DH直接沟通并委托律师要求终止协商，最终导致双方合约解除。花田在昨晚发布的短片中，承认曾与某位粉丝私下联系，并被拍到在路上牵手，但强调并未跟对方交往，只是自己在社交平台泄露了行踪，导致粉丝们像捉迷藏般追踪她，她有些得意忘形才做了出格行为。但公司收到她与粉丝牵手的照片，就向她严厉盘问是否跟粉丝拍拖，甚至问了很多关于性行为的问题，当花田对此全盘否认，公司却并不相信，更向她提及前成员峰岸南，于2013年因被踢爆与男团GENERATIONS成员白滨亚岚过夜，而自行剃头谢罪一事，并暗示：「如果你还想继续待在AKB48，就剃光头展现你的诚意吧。」

DH事务所唔认数

花田指当时自己没法立即作决定，加上身体不适，于是向公司请假3周休养，却在休息期间被告知要她无限期暂停活动。花田为继续留在AKB48，于是毅然剃了头，但事后又觉得每逢有成员闹出负面新闻，公司就逼人剃头谢罪，这是不对的。因此她透过律师与公司沟通，将心情和诉求向公司传达，但对方只是冷冷的回复说「我们没叫你剃光头」。

花田蓝衣照镜崩溃

花田表示每天看到光头都感到痛苦不已，公司却完全没有向她表达过关心，期间更发现一些双方约定不能公开的秘密亦被泄漏出来，令她再也不能信任公司。于是她决定向粉丝说明所发生的事及亲口道歉，并发文预告于昨晚直播，却因而接到大堆人联络，警告她若公开剃头的事就会被解约，甚至被追讨赔偿。连已毕业（结束团体活动）的前辈向井地美音也劝告她：「虽然公司做得太过分了，但你不需要成为牺牲品。」

花田蓝衣扮惨？

然而花田最终决定公开事件，因不想再有人被这样对待。DH则坚决否认曾叫花田剃头谢罪，双方各执一词。但日本网民普遍认为公司当年因峰岸南事件备受批评，认为他们应该不敢要求成员这样做；况且以前成员出事公司多数以提早「毕业」来处理，从未决绝到要解约，认为花田本身就有问题；亦有人认为她只是想藉剃头博取公众同情。