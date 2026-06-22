林明祯断言冇拍拖尴尬搬工作做挡箭牌 避谈吕爵安生日祝福 即封口：唔话你知

林明祯和乐队ToNick主音赵善恒（恒仔）今日出席「拍住上-光影𥚃并肩驰骋的我们」展览。问到月初生日的寿星女林明祯，有否与绯闻男友吕爵安(Edan)庆祝？她自爆跟家人和工作人员在意大利过生日，更卖个关子，坚拒透露Edan有否传生日祝福讯息，只避谈说：「唔话你知！有很多艺人朋友都有传短讯祝贺。」又拒透露是否包括吕爵安。谈到蔡俊彦之前笑言，顶不到Edan扮女人拍摄，明祯却不知对方扮女人，坦言未有留意，追问是何时的事？恒仔告知她是拍MV，明祯却表示没看到。

赵善恒自爆拉斯维加斯秘密结婚

另外，恒仔早前发文宣布与纹身师女友Kylah在美国拉斯维加斯结婚，并解释因太太喜欢当地，加上他知道只有该处才有《回到未来》片中的那辆道具车可以合照，故选择在此地完婚。他透露只有家人知悉婚讯，身边朋友也不知，甚至事后才通知经理人而激嬲对方。问到会否在港补摆喜酒？恒仔起初支吾以对，林明祯即表示一定要请她饮，因自己是恒仔首部执导电影的女主角，会封大红包给他，恒仔才说计划一下。

林明祯自认随缘不急结婚

问到林明祯会否心急想结婚？她说：「看缘份，等到合适合才可，不会因为年纪到而结婚。」她表示，现在很享受四处去工作，有随遇而安的感觉，更声称自己现时没有拍拖，追问是否单身？她尴尬地表示，现时忙于工作。

