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周星驰64岁生日抛惊喜 《功夫女足》7月「弹性定档」玩转上映 爆金句：总有一天赶得上

影视圈
更新时间：18:45 2026-06-22 HKT
发布时间：18:45 2026-06-22 HKT

今日是「星爷」周星驰64岁生日，他在这个特别日子为影迷带来期待已久的喜讯，宣布自编自导新作《功夫女足》（前名《少林女足》）正式于7月面世，并开通官方微博帐号造势。不过，星爷公布的上映安排非常特别，自创「弹性定档」。

周星驰自创「弹性定档」

星爷在社交网发布短片，见他正在赶工后期制作，片中有人追问电影何时上映，他回应：「我在努力赶7月10号。」对方再问赶不上怎么办，星爷轻松接招：「那就7月17号啰。」当被再三追问仍赶不及的对策时，他霸气说：「那总有一天赶得上啊。」这种「弹性定档」，尽显星爷一贯的随心搞笑本色，他还分享了一张手绘「海报」，同样玩味十足。

蔡思贝参演并留言送生日祝福

《功夫女足》故事围绕女足「峨眉队」的奇迹逆袭夺冠之路。据指演员阵容相当抢眼，集结张小斐、迪丽热巴与张艺兴等红星，还有前女足国脚赵丽娜及李佳悦演出，以及韩国影帝宋康昊客串；而香港代表则有蔡思贝，她亦在星爷的贴文下留言送上祝福：「你加油你努力但最重要身体健康！生日快乐导演！功夫女足。」网民都纷纷留言表示万分期待。
 

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