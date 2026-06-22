53岁韩流巨星裴勇俊近照激罕曝光 满头白发陪妻儿外游 移居海外多年避争议？

裴勇俊（裴勇浚、배용준）被封韩流元祖级男神，当年他与女星崔智友合作韩剧《冬季恋歌》，风靡全亚洲，不过裴勇俊自婚后极少公开露面。近日有网民到新加坡迪士尼探险邮轮上捕获裴勇俊一家四口，有指朴信惠与老公崔泰俊带4岁儿子同行，已届53岁的裴勇俊近照，在网民掀起热议。

裴勇俊与妻儿罕现身

从网民目击裴勇俊陪太太朴秀真带一对仔女到新加坡，裴勇俊负责扛起一家大小的沉重行李，太太朴秀真则专心照顾一对仔女。当日裴勇俊打扮轻松，大方展露近乎全白的长发，虽然戴上口罩，但高挑的身材与小麦色肌肤，仍难掩明星气场。

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裴勇俊与朴信惠、崔泰俊同行

与裴勇俊同行的朴信惠与老公崔泰俊，见到素颜戴渔夫帽的朴信惠，虽然正怀第二胎，又负责推BB车，但气色红润状态极好，而崔泰俊则拎住大包细包照顾家人。两对明星夫妇同样贴地，行为与一般父母无异。

裴勇俊曾创立经理人公司KEYEAST，捧红金贤重、金秀贤。裴勇俊于2015年突然宣布与旗下女星朴秀真闪婚，翌年诞下儿子，2018年细女出世。裴勇俊一家于2022年移居夏威夷生活，有传裴勇俊对子女教育极为重视，大手笔捐赠巨款给予当地贵族私校。

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裴勇俊曾因情欲戏毁形象

不过裴勇俊淡出幕前多年，曾卷入不少风波，《冬季恋歌》走红后，突然接拍大尺度古装电影《挑情宝鉴》，在片中饰演放荡不羁的贵族，有大量背部全裸及大尺度的床戏，引发网民抗议不满，陷「自毁式」转型争议。

已故女星张紫妍2009年爆出不堪忍受政商名流潜规则与性招待轻生，有传其生前的经理人公司与裴勇俊有关。裴勇俊又曾与JYP社长朴震荣被指参与异端教派「救援派」，更被爆出出席该教派的活动，事件震惊韩国，但遭二人发声明否认。而裴勇俊旗下的KEYEAST亦曾卷入不平等合约与抽成，对旗下新人抽取高达70%收益，引发裴勇俊的负面评价，最终裴勇俊于2018年出售股份套现离场。

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裴勇俊老婆朴秀真为特权道歉

此外，裴勇俊的太太朴秀真同样惹出「明星特权」争议，朴秀真诞下第一胎时，因儿子是早产婴，传出在首尔三星医院享有「明星特权」，当时有网民指控朴秀真无视医院规定，不仅插队使用早产儿氧气箱，还随意带父母、经理人，甚至食物进入严格管制的重症加护病房（NICU）。事件传出后，引发韩国民众强烈公愤，朴秀真随后发布亲笔信道歉，但朴秀真与老公裴勇俊的公众形象跌落谷底。

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