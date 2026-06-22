Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

I.O.I十周年香港巡演落幕 粉丝尖叫声撕裂舞台成员爆喊 周洁琼现身撑场惹围观

影视圈
更新时间：12:15 2026-06-22 HKT
发布时间：12:15 2026-06-22 HKT

韩团I.O.I十周年回归巡演《2026 I.O.I Concert Tour: LOOP》，一连两晚于亚洲国际博览馆10号馆举行，昨晚（21日）落幕，成员之一周洁琼虽然无份表演，但她也到场支持、欣赏队友的演出，她在场外出现，即时吸引了大批粉丝围观。

金度延耳机出事

当I.O.I演唱完一曲《Whatta Man》后，金素慧突然走到金度延背后，似是金度延的耳机出现问题，金素慧好快手便整修完成，两人随即跟队友同歌迷打招呼。她们问台下粉丝︰「知不知道有服装要求？就是『回到2016』！」她们即四处张望寻找，就看到有歌迷身穿整套校服。她们分享了一个关于服装的笑话，这次I.O.I希望粉丝穿上以「回忆」为主题，即10年前的服装，惟有支持者说10年前自己只得5岁，I.O.I即问现场有没有BB在场。

I.O.I送礼吁粉丝小心

I.O.I考验粉丝的尖叫声程度，听完之后说：「香港的尖叫声、能量这么犀利！可以撕裂舞台！怪不得着第一晚演出完毕，耳仔有点闷，原来是大家的尖叫声！」她们也因此感到幸福，差点哭。她们唱毕《IOI（Where My Girl At）》后形容，这首歌的舞步动作好有型。I.O.I各成员抛扭蛋作为礼物送给粉丝，为免发生意外，她们两度要大家坐在原位，不要离开椅子，有些成员更走到台下与粉丝近距离接触。大合照时，大会播出其中两位成员预先录制的片段，令其他成员忍不住落泪。最后，众人也难忍演唱会结束而流泪。

I.O.I承诺再来港

I.O.I表示：「9个人一起演出，感觉神奇也很开心，一条心去做一件事。世事多变，我们去到变成婆婆也好，还要与各成员一起！有这个10年计划，要再次多谢大家给予机会，让我们出道，多谢你们令我们闪闪发光！这10年大家一直等我们，在这两晚的演出，真的好多谢大家。我们之后有可能『登』一声又再出现于大家面前！」最后以一首快歌《Pick Me》为演唱会画上句号。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
Save Lily｜父亲称Danny情况每况愈下 盼早日团聚 母获准留院陪伴冀喂人奶
01:59
Save Lily｜父亲称Danny情况每况愈下 盼早日团聚 母获准留院陪伴冀喂人奶
突发
3小时前
失意女又一城街头爆喊 陌生暖男递纸巾送水 留下「一句说话」惹喊全网｜Juicy叮
失意女又一城街头爆喊 陌生暖男递纸巾送水 留下「一句说话」惹喊全网｜Juicy叮
时事热话
3小时前
性感女神符钰晶近照流出 闪嫁才女林燕妮胞弟遭背叛 潇洒离婚再嫁武术冠军风韵犹存
性感女神符钰晶近照流出 闪嫁才女林燕妮胞弟遭背叛 潇洒离婚再嫁武术冠军风韵犹存
影视圈
4小时前
初级大人必学！烚蛋用冷水定热水好？一文即睇3种熟度最佳煮法 零失败不破裂
初级大人必学！烚蛋用冷水定热水好？一文即睇3种熟度最佳煮法 零失败不破裂
食用安全
6小时前
深圳西丽塔︱关闭逾30年正式开放 前身原来是……
深圳西丽塔︱关闭逾30年正式开放 前身原来是……
湾区时事
19小时前
Save Lily｜Danny发烧急送东区医院 或须接受脊椎穿刺手术 父亲：非常担忧
01:59
Save Lily｜Danny发烧急送东区医院 或须接受脊椎穿刺手术 父亲：非常担忧
突发
12小时前
将军澳黑裙女霸气等车 单拖搬高过头「贴身神物」直落月台 网民见一细节惊呼：搬去边度都污糟｜Juicy叮
将军澳黑裙女霸气等车 单拖搬高过头「贴身神物」直落月台 网民见一细节惊呼：搬去边度都污糟｜Juicy叮
时事热话
21小时前
手机广东话语音输入失准？关闭1个隐藏设定 秒解决错字问题 网民实测：好似真系准咗
手机广东话语音输入失准？关闭1个隐藏设定 秒解决错字问题 网民实测：好似真系准咗
生活百科
2026-06-21 13:00 HKT
毛舜筠晒家庭照为老公区丁平庆父亲节 女婿Andrew罕现身成焦点 结婚2年定居美国
毛舜筠晒家庭照为老公区丁平庆父亲节 女婿Andrew罕现身成焦点 结婚2年定居美国
影视圈
3小时前
铜锣湾人气素食自助餐 $79起任食炸物/点心/糖水/寿司 全日3市免加一
铜锣湾人气素食自助餐 $79起任食炸物/点心/糖水/寿司 全日3市免加一
饮食
2026-06-21 12:30 HKT