I.O.I十周年香港巡演落幕 粉丝尖叫声撕裂舞台成员爆喊 周洁琼现身撑场惹围观

韩团I.O.I十周年回归巡演《2026 I.O.I Concert Tour: LOOP》，一连两晚于亚洲国际博览馆10号馆举行，昨晚（21日）落幕，成员之一周洁琼虽然无份表演，但她也到场支持、欣赏队友的演出，她在场外出现，即时吸引了大批粉丝围观。

金度延耳机出事

当I.O.I演唱完一曲《Whatta Man》后，金素慧突然走到金度延背后，似是金度延的耳机出现问题，金素慧好快手便整修完成，两人随即跟队友同歌迷打招呼。她们问台下粉丝︰「知不知道有服装要求？就是『回到2016』！」她们即四处张望寻找，就看到有歌迷身穿整套校服。她们分享了一个关于服装的笑话，这次I.O.I希望粉丝穿上以「回忆」为主题，即10年前的服装，惟有支持者说10年前自己只得5岁，I.O.I即问现场有没有BB在场。

I.O.I送礼吁粉丝小心

I.O.I考验粉丝的尖叫声程度，听完之后说：「香港的尖叫声、能量这么犀利！可以撕裂舞台！怪不得着第一晚演出完毕，耳仔有点闷，原来是大家的尖叫声！」她们也因此感到幸福，差点哭。她们唱毕《IOI（Where My Girl At）》后形容，这首歌的舞步动作好有型。I.O.I各成员抛扭蛋作为礼物送给粉丝，为免发生意外，她们两度要大家坐在原位，不要离开椅子，有些成员更走到台下与粉丝近距离接触。大合照时，大会播出其中两位成员预先录制的片段，令其他成员忍不住落泪。最后，众人也难忍演唱会结束而流泪。

I.O.I承诺再来港

I.O.I表示：「9个人一起演出，感觉神奇也很开心，一条心去做一件事。世事多变，我们去到变成婆婆也好，还要与各成员一起！有这个10年计划，要再次多谢大家给予机会，让我们出道，多谢你们令我们闪闪发光！这10年大家一直等我们，在这两晚的演出，真的好多谢大家。我们之后有可能『登』一声又再出现于大家面前！」最后以一首快歌《Pick Me》为演唱会画上句号。