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张崇德反击博流量暗讽：关我咩事 否认系谷娅溦口中某位「大师」

影视圈
更新时间：20:15 2026-06-21 HKT
发布时间：20:15 2026-06-21 HKT

张崇德早前拍片评论《中年好声音4》惹来是非，之后《中4》评审之一的谷娅溦曾在社交平台不点名批评某位「大师」藉她博取流量，令网民猜测其所指对象为张崇德。

张崇德不希望事件再发酵

张崇德今日（21日）与儿子张日希到湾仔出席父亲节活动时，他表示事件已经完结了很久：「我自己唔系好理，都有出声明，唔想件事再发酵，但如果你睇，我而家继续做紧，啲点击率好高，大家就会知道佢讲嘅系咪我呢？如果系讲我就冇理由，因为我而家做紧嘅集数佢已经冇做。」提到谷娅溦随后暂别《中4》评审工作，张崇德笑言自己没那么大能力影响电视台：「佢自己post出嚟嘅嘢，如果系嘅话都系佢自己引发，关我咩事？我好无奈。」至于《中4》是否有心水参赛者？他坦言有，但之后也有失手，又会觉得有些人其后的表现更好，他认为赛期因长达九个月时间，有些人会因为不同因素而迷失，希望各参赛者能够找到自己不好的地方去改进，又透露有参赛者看完他网上的影片后私讯多谢他的意见。

张崇德满意囝囝工作表现

提到父亲节，崇德透露已跟家人一起食饭庆祝，指近2年也会以part-time形式叫儿子帮手做助手拍片兼影相，他坦言对儿子工作表现非常满意，又表示儿子现正修读与媒体有关的课程，不过他指儿子没有兴趣入行，自己也开心，因为做幕前很辛苦，问到儿子将来是否有机会向导演或摄影师方面发展？他表示有可能，自己下月去马来西亚工作亦会带他一起去，令他接触更多不同地方的人。
 

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