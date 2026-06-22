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性感女神符钰晶近照流出 闪嫁才女林燕妮胞弟遭背叛 潇洒离婚再嫁武术冠军风韵犹存

影视圈
更新时间：09:00 2026-06-22 HKT
发布时间：09:00 2026-06-22 HKT

TVB艺员训练班每年培训了不少明日之星，当中以第10期和第11期的训练班最为厉害，因为盛产了不少天皇巨星，其中包括有刘德华、梁家辉、徐锦江、戚美珍、符钰晶、吴家丽、梁朝伟、周星驰、欧阳震华、吴镇宇等等。他们有部份仍在娱乐圈发展，但亦有人退出五光十色的地方，回归平静。

符钰晶早已到美国展开了全新的人生

曾经在90年代以性感形象示人的前无线及亚视艺人符钰晶（Bonnie Fu），早年曾与林燕妮胞弟林振刚结婚并育有一女，可惜婚姻只维持数年便结束。其后转投亚视，于90年代初期开始活跃于电影界，期间亦曾与导演陈志舜交往，但始终未能开花结果，已经彻底淡出娱乐圈的符钰晶近日有新相流出，原来她早年已经到美国展开了全新的人生。

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符钰晶曾闪嫁才女林燕妮胞弟林振刚

符钰晶于1981年考入TVB艺员训练班，毕业后备受公司力捧。除了担任《欢乐今宵》的欢乐小姐及《体育世界》记者外，更凭著甜美样貌被委任为娱乐资讯节目《K-100》的主持，广受观众喜爱。随后她参演了由刘德华主演的剧集《奔向太阳》以及《豹子胆》，演艺事业稳步上扬。不过符钰晶在事业发展期选择了爱情，在1983年闪嫁才女林燕妮的胞弟林振刚并主动向TVB提出解约，专心在家相夫教女。可惜好景不常，到了1989年，传出男方有婚外情，经常被目击与其他女性态度亲密。面对婚姻触礁，当时年仅26岁的符钰晶展现出极高的情商与理智，她曾霸气表示：「如果老公找到一个比我更好的伴侣，我会恭喜他；但如果第三者比自己差，我就会觉得好骄傲，也会恭喜自己。」两人最终以离婚收场。恢复单身的符钰晶于1989年复出转投亚洲电视，拍摄了《爱情蝙蝠侠》、《仙鹤神针》等剧集，并主持深夜节目《活色生香》。

符钰晶与Andrew Ho婚后淡出娱乐圈

符钰晶在1993年有人生的第二次转机，她在内地拍戏时，邂逅了曾连续六次获得美国全国武术冠军的武术指导Andrew Ho，符钰晶婚后淡出娱乐圈，曾转行从事保险业，其后跟随丈夫移民美国。2010年两夫妇在当地开设了武术学院，致力宣扬中国武术与文化。符钰晶目前担任学院的总监，主力负责营运管理，真正实现了她年轻时「想做一个女强人」的梦想。女儿Jane Ho尽得父母真传，除了遗传妈妈的美貌，更在美国赢得无数武术冠军，更成为学院的总教练，并曾于舞台剧中饰演花木兰，集武术与演艺才华于一身，近日网上流传出符钰晶的近照，今年4月两母女为爸爸庆祝60岁生日，女儿Jane曾留言：「祝世界上最好的爸爸生日快乐，愿您健康平安，幸福美满，并拥有更多像今天这样幸福快乐的岁月。爸爸，我爱您。 何师傅的60岁惊喜派对真是太棒了， 感谢所有为此付出努力的人~ 人生苦短，你永远无法预知未来，但有一件事是肯定的，上帝赐给我们生命中最美好的人。我们永远爱您，并将珍惜与您共度的每一刻。」照片中的符钰晶身穿一身中国服，样貌都保养得极佳，风韵犹存，不少网民看后纷纷大赞她「冻龄有术」、「增添了成熟女人味」。

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符钰晶《侠盗高飞》光芒盖过柏安妮

符钰晶除了电视圈，她在影坛的发展更为亮眼。从1989年至1995年间，她共接拍了18部电影。真正让符钰晶攀上事业高峰的，是她90年代转战电影圈后的表现，她特别擅长演绎敢爱敢恨、充满成熟韵味的角色。1991年《人鬼神》中灵动的善良女鬼素文，以及《聊斋惊艳》中妩媚的红袖，都让观众眼前一亮。当中最为人津津乐道的，绝对是1992年在电影《侠盗高飞》中饰演作风凶狠、强悍的「流莺」。戏中她在车厢内诱惑周润发的一幕极为抢镜，光芒甚至盖过了同剧的另一女星柏安妮。此外，她在《赌神2》中客串饰演徐锦江的「长舌妇」老婆，同样令人印象深刻。在退出幕前到远赴美国办学之间，符钰晶其实也曾在香港尝试过其他行业的发展 。符钰晶淡出后曾于曾任职保险经纪，并且凭借著昔日的人脉与交际手腕，在保险界取得过不错的成绩。

 

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