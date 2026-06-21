第35届首尔歌谣大奖丨ATEEZ赢最高荣誉大赏 BOYNEXTDOOR获4奖成大赢家之一 宋仲基、高允贞担任颁奖嘉宾

「第35届首尔歌谣大奖」（Seoul Music Awards）昨晚（20日）于仁川INSPIRE Arena隆重举行，ATEEZ力压群雄，夺得本届最高荣誉「大赏」，成为全场最大赢家。颁奖典礼由Super Junior成员利特、ZEROBASEONE朴建旭及KiiiKiii成员Leesol共同主持，现场星光熠熠。宋仲基、高允贞、许楠俊、金度勋等人气演员亦应邀出席担任颁奖嘉宾。ATEEZ荣获大赏之余，亦同时夺得本赏，可谓满载而归。

BTS赢得「韩流特别奖」

韩团BOYNEXTDOOR及李灿元各自夺得4个奖项，BOYNEXTDOOR横扫最佳专辑、全球最佳艺人、R&B/ Hip-Hop奖及本赏；李灿元则摘下最佳艺人、人气奖、Trot奖及本赏。ZEROBASEONE及LE SSERAFIM各夺3奖，前者囊括最佳专辑、最佳组合及本赏，后者则以最佳歌曲、全球最佳艺人及本赏报捷。ZEROBASEONE成员韩彬再夺最佳OST。此外，Super Junior捧走「K-POP全球选择奖（组合）」、EXO成员都暻秀（D.O.）获颁「新偶像奖」、EXO则获「黄金复活奖」，BTS更赢得「韩流特别奖」。

