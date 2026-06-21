全球OTT大奖｜曾敬骅击败玄彬、金宣虎夺视帝 申慧善封视后 Lokman 失落男配角奖型爆行红地毡

2026全球OTT大奖颁奖礼昨晚（20日）假釜山电影殿堂举行，其中视帝之争最为激烈，最终由台湾男星曾敬骅凭《如果我不曾见过太阳》，以黑马姿态击败玄彬、金宣虎、宋威龙、竹内凉真等强劲对手夺奖。曾敬骅领奖致辞时除感谢剧组所有工作人员和全球OTT大奖，亦感性地勉励所有为演艺理想奋斗的同路人：「表演这条路上还有很多的可能性，不要放弃艺术，谢谢大家。」

申慧善未来会努力

至于最佳女主角则由申慧善凭《莎拉的真伪人生》封后，打败金裕贞、朴宝英及柴咲幸等对手。申慧善领奖时表示她饰演的金莎拉是个拥有多面貌的复杂角色，不能光靠她一个人塑造出来，故此她特别感谢导演、编剧及所有工作人员，最后更不忘说道：「未来我会像金莎拉一样努力，谢谢大家。」最佳男配角方面，我们熟悉的MIRROR队长杨乐文（Lokman）虽凭ViuTV剧集《存酒人》入围此奖项，但最终他与目黑莲、邓凯、金建宇均被《韩国制造》的郑星一击败。最佳女配角则由Nana（林珍娜）凭《权欲之巅》夺奖。

宋威龙拿猫纸以韩语向粉丝致谢

此外，窦靖童亦凭《她的生存之道》与《爱麻夫人热映中》的方效潾齐获封最佳女新人；《逐玉》田曦薇和《骄阳似我》宋威龙则双双夺得人气奖，宋威龙得奖致辞时更拿出猫纸以韩语向当地粉丝致谢，诚意可嘉。而内地导演李雪则凭《生命树》，与《韩国制造》禹民镐同夺最佳导演奖。而终极大奖最佳创意奖由韩剧《你和其余的一切》夺得；2大影后全度妍和金高恩合演的《认罪之罪》亦夺得最佳OTT原创和最佳编剧2项大奖；最佳真人骚及综艺骚奖则由日本真人骚节目《不良一族寻爱记》夺得。