反斗奇兵5｜周家蔚难忘长子童年多次在乐园走失 洪天明爆父纠结应否做膝盖手术 明聚餐为洪金宝庆祝父亲节

周家蔚和老公洪天明及13岁长子（洪大仁）今日（20日）一同到主题乐园出席动漫电影《反斗奇兵5》首映礼。每当来到主题乐园周家蔚的难忘回忆便即时涌现，她忆述当年腹大便便只剩下两天腹中的细仔便会出生，仍带长子来到主题乐园玩，停车场泊车位窄，她更要按着肚子下车，令她十分难忘，身旁的洪天明表示，当时有工作在身所以未能陪太太，若在港的话一定会尽责陪在身旁。另一难忘的则是长子多次走失，虽然每次最终也能寻回儿子，但总是吓得她心惊胆跳。洪天明指出，只是两、三秒间，儿子便跑到不在自己视线范围，好彩每边路尽头有闸，不过，现在长子已经13岁可以放心，他说：「还好现在儿子仍肯拖着我，这段时间也会尽量多陪伴他们。」

洪天明叫洪金宝不要倚赖轮椅

洪天明表示，过往自己的爸爸洪金宝很少陪伴他，但现在爸爸经常会陪伴孙儿，就算不能行太多，他也会坐着自己的「超跑」一同去玩，他说：「现在我们经常与爸爸一起有家庭聚会，明天便会一起食午餐庆祝父亲节。」问到爸爸的膝盖情况怎样？他表示，爸爸的旧患加上年纪大，现在也有很多治疗方法选择，最好当然是做手术，但爸爸看到有些人接受手术后情况不太好，导致他纠结究竟做手术还是不做手术好！洪天明说：「轮椅是方便，但我也要求他不要倚赖轮椅。」周家蔚表示，现在有微创手术，将膝盖的不好组织磨走，在胸骨抽组织注射填补在相同位置，手术后更可以即时步行。此外，周家蔚表示，现在孩子长大了，自己可以多做工作，她已加入商会三年，每周也需要定期开会，洪天明也指，现在没有固定在某平台工作，有什么工作也会做，迟些也会做TVB的综艺节目。