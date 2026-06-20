陈可辛「力数」周迅单纯天真兼恋爱脑 遭老拍档林爱华投诉难服侍

刚于成都杀科新片《明天，会更好》的华语影坛著名导演陈可辛，经过连续32组chur爆拍摄，能够比预期早五日杀科完成拍摄兼开始进入通宵剪片阶段，就是为了赶上出席昨日香港电影资料馆「星级影谈」系列最后一个活动，本来他以为自己不能出席，但因为活动是放映了其2005年的华丽歌舞巨作《如果·爱》，这部戏是陈可辛第一部在中国内地拍摄的电影，对他来说别具意义，所以能够赶回港半日很开心。「我都无谂过我仲chur到32组拍完一部排咗40组嘅戏，感觉好似番返去UFO年代拍《风尘三侠》《金枝玉叶》嘅状态咁，成个人都好亢奋，赶得切返嚟半日，跟住又飞番去做后期嗱。」昨日活动陈可辛更特别邀请了与他合作无间的编剧林爱华作为惊喜嘉宾现身映后谈，两位老拍档在台上分享当年拍摄幕后故事。

重看《如果·爱》感触大

在映后谈中，陈可辛指自己相隔多年重看《如果·爱》感受很深，「隔咗好耐无睇呢套戏，今日睇返好感触，特别系当时北京因为要准备2008奥运，所以成个北京会大执大改。我哋2004年第一次去北京拍呢套戏，周围都系改建嘅地盘，满天都系建筑吊臂，好多废墟同埋空置咗嘅厂。去到见到啲废墟觉得好靓，好有质感好好睇，但因为好多嘢都喺𠮶阵时开始拆，所以𠮶时系一路拆一路拍，我哋就keep住追呢啲景嚟拍，戏入面嘅北京，就系依家最旺嘅三里屯SOHO区。都庆幸自己有见过上一代人讲嘅『老北京』，亦都多谢电影，我哋用菲林纪录到𠮶个时代喺呢部戏入面。」

他亦大胆直言不喜欢歌舞片，但偏偏歌舞片可以令他直白讲出心声「因为我好钟意好多嘢都讲得好白，而喺创作过程有歌舞呢样嘢，平时喺对白讲唔到好白，就可以用歌入面嘅歌词帮演员做心声唱出嚟。写剧本时就发觉好得心应手，因为用咗歌舞片呢个形式，之前成日俾人闹我太白，依家可以攞正牌讲出嚟，无人会再闹啦。」

林爱华写《如果·爱》超二十稿

当编剧林爱华分享与陈可辛的创作历程时大嗌痛苦，写《如果·爱》超过二十稿，「其实喺UFO时，李志毅已经同我讲过话陈可辛今日同你讲黑，其实可能系白，然后听朝就会将白转返黑。同佢写嘢就唔好跟车太贴，因为佢系好钟意倾剧本，所以佢系会不停咁变。咁唯有靠自己了解佢有乜要求，或者我可以写啲乜，然后度身订造俾佢。因为佢系不停咁变，《如果·爱》我差不多写咗超过二十稿。我记得后尾写到一个地步已经要放弃，因为所有version都写哂出嚟，唔知可以再写乜出嚟。佢好追求精益求精，就好似唧牙膏咁要唧到最尽，所以变咗你帮佢写剧本系好痛苦。」

提起《如果·爱》女主角周迅，相隔21年陈可辛再与她合作新片《明天，会更好》，陈可辛大爆与周迅认识21年，到现在依然太单纯天真兼恋爱脑！「本身我心目中系想要一个写实啲，更加血淋淋嘅《甜蜜蜜》，《如果·爱》周迅演个角色要再狠心啲功利啲，但佢演嘅时候都系演得好爱个男主角，唔够狠。其中戏入面有一幕佢跳上巴士同金城武道别，明明应该系要头也不回，咁先至系我心目中嘅蛇蝎美人(Femme Fatale)，点知拍极佢系都要回头望，仲问我点解唔可以咁爱佢，真系俾佢吹涨。所以啱啱杀科套戏《明天，会更好》，同佢倾返呢件事，我觉得佢都多咗经历，应该唔再系我以前识嘅咁天真。点知佢真系唔系讲一套做一套，佢真系咁样，直到依家呢个年纪，隔咗21年之后佢都仲系咁单纯天真，我真系服咗佢。」

《如果·爱》是陈可辛与金城武首次合作，亦因为这部戏令二人成为好朋友，「金城武系一开始就谂到佢做男主角。因为由金城武好后生𠮶时开始，已经好少有啲小鲜肉系连我哋男人都觉得好睇。同埋因为我唔识拍啲二十几岁后生仔嘅故事。所以就一路等，等到佢过咗三十岁就俾写呢个角色俾佢。」