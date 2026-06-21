王祖贤素颜「睡房私密镜头」流出 加拿大豪宅设礼佛室 大露台远眺市景

凭电影《倩女幽魂》在亚洲走红的王祖贤，明年便踏入60岁，自2003年完成电影《美丽上海》后，便息影移居加拿大温哥华生活。王祖贤有一段时间非常低调，甚少公开露面，直到近年在加拿大开设艾灸馆，才开通小红书间中分享近况。王祖贤近日更新社交平台，透露为扩展业务启程往美国矽谷，整理行李时意外曝光豪宅内貌。

王祖贤曝光私人空间

王祖贤过往曾为宴请朋友到家中聚会，一度下厨曝光饭厅及厨房环境，空间宽敞舒适。而王祖贤近日的影片，因在睡房整理行李，故大方公开私人生活空间，见到当中有巨型衣帽间。镜头下，巨型衣柜内整齐摆放著各式各样的时尚服饰，展现出王祖贤的生活品味。

而王祖贤的睡房，配有落地大玻璃窗，阳光洒落进房内，衬托出窗外令人心旷神怡的秀丽景致。王祖贤在片中透露因要到美国展开长达一个月之旅，因此准备两个大行李箱，满地的衣物揭开王祖贤不擅长整理一面：「收拾行李是我比较困难的事情，我不太爱收拾行李。」

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王祖贤豪宅露台远眺无边际美景

王祖贤之后走进浴室，见到采用大理石打造，宽敞的大浴缸旁摆满护肤品，气派奢华。客厅旁的礼佛室，同样采用落地玻璃设计，阳光透射进室内，显得格外清幽且庄严。王祖贤还移步到露台，远眺无边际的美景，王祖贤悠闲地坐在藤椅上吹着微风，品尝饮品，惬意自在的慢活生活，羡煞旁人。

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