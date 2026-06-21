云秀行｜剧情懒人包、5大看点 李一桐与曾舜晞携手打造盛世

云秀行｜由李一桐与曾舜晞领衔主演的古装爱情剧《云秀行》已于6月20日正式开播！这部改编自日本经典轻小说《彩云国物语》的全新古装大剧，讲述主角携手解决九城危机并打造盛世的传奇故事。下文为您精心整理《云秀行》即睇分集剧情、主要角色介绍及5大必看亮点！

在传说中的九城之中，名门出身却家境贫寒的范云（李一桐饰），与表面昏庸实则高深莫测的「白切黑」城主齐峥（曾舜晞饰）相遇。两人从最初的互相试探，逐渐建立起深厚的信任。在充满挑战的路上，他们携手披荆斩棘、为民请命，最终克服重重难关，并收获了真挚的友谊与爱情。范云全力辅佐齐峥平定天下、打破旧有陈规，成功化解九城的重重危机，共同为百姓开创繁荣昌盛的盛世。

《云秀行》已开播！

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目前官方已公布《云秀行》的最新追剧日历及详细的人物关系图，让观众能更清晰地掌握故事的发展脉络与角色之间的复杂纠葛。

《云秀行》追剧日历公开！

《云秀行》人物关系图公开！

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范云（李一桐 饰） 九城的名门穷小姐。起初与齐峥维持试探关系，后转为深度信任的合作伙伴，全力协助治理九城。

李一桐饰演范云。

齐峥（曾舜晞 饰） 九城城主，是一名「白切黑」的统治者。他表面上吊儿郎当，实则深谋远虑，并极力推动女性参政。

曾舜晞饰演齐峥。

郑适／楼启炎（邓为 饰） 气质清冷的白衣公子，是一位温文尔雅且富有智谋的幕后谋士。

邓为饰演郑适以及楼启炎。

卫十三（代露娃 饰） 出身名门的侠女，个性豪爽且武艺高强。她是范云的闺密兼保镳，曾对齐峥动心，但得知对方心有所属后便潇洒退出。

代露娃饰演卫十三。

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范云为筹经费答应成亲 九城名门穷小姐范云平日开设私塾教导孩童，而城主齐峥则常委托好友颜绛批阅奏折，自己借机偷懒。此时，三老之一的吕文仲突然拜访范家，提出以500两黄金为条件，要求范云嫁给齐峥。范云为了筹集资金翻新私塾，便一口答应这门婚事。大婚当日，范云身穿华服，并不偏不倚地将三老所赠送的礼物全部穿戴在身上。然而，在新婚洞房之夜，新郎齐峥却以公务繁忙为由并未现身。范云向侍女素音打听齐峥的事迹，发现他给人一种吊儿郎当的印象。实际上，这只是齐峥的伪装，目的是为了降低三老对他的戒备心。

身份识破与民生视察 范云随后在花园与丈夫见面，齐峥当时假称自己是护卫统领卫瑛，却不知范云早已识破其真实身份。范云借故带「卫瑛」出府，希望借此让他深入了解民间疾苦，怎料对方醉翁之意不在酒，只顾沿途疯狂购物。两人随后一同前往桓娥楼的拍卖会，期间齐峥更与聚云阁掌柜楼启炎针锋相对，争夺胡蝶姑娘。此时，范云不再掩饰，大方坦白自己早已知晓齐峥的城主身份。她亦向齐峥分享自己母亲因乱世世道而惨死的悲惨经历，并表达了自己希望尽一分力、为百姓谋求幸福的宏大愿望。

黑狼印谜团与税收风波 原来，齐峥正是桓娥楼的幕后话事人，而胡蝶则是他的手下。齐峥怀疑范家与神秘的「黑狼组织」有所关联，该组织向来只效忠于真正的王者。当年黑狼印曾由齐峥的亡父持有，却在夺嫡之争后神秘失踪。若齐峥无法寻回此印，其执政地位便会显得名不正言不顺。与此同时，范云也怀疑齐峥一直在装傻，其城府远比表面看起来深厚，不过这场试探也拉近了两人的距离。随后，三老以国库空虚为由提议提高税收，却被齐峥藉范云的名义加以拒绝。此外，范云原本忘记了齐峥的生日，幸得素音提醒才重新记起。

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1. 改编自经典《彩云国物语》

剧集改编自日本作家雪乃纱衣于2003年出版的畅销轻小说《彩云国物语》。该作于2006年影视化为动画，TVB亦在2008年引进播放，由钟嘉欣献唱主题曲《起始之风》，是无数香港人的集体童年回忆。

2. 李一桐与曾舜晞极具CP感

李一桐与曾舜晞男帅女美，外形非常登对。两人在宣传节目《你好，星期六》中大玩「二人三足」，展现出极高的肢体接触与信任感，互动时粉红泡泡满泻，CP感十足！

李一桐与曾舜晞好有CP感！

3. 权谋戏份融入轻松喜剧元素

剧集打破传统权谋剧的严肃基调，穿插「城逗」式的幽默互动，曾舜晞更贡献了「帝王翻车」等搞笑场面。在保留原著「一女多男」的经典架构下，将轻喜剧、权谋斗争与多角虐恋完美融合，极具新意。

《云秀行》剧情有新意。

4. 配角阵容同样出彩

剧集启用多位新生代实力派演员，包括邓为一人分饰温雅贵公子与暗黑刺客，其「红黑婚服堕楼」等花絮照已引爆关注；加上田嘉瑞饰演状元、代露娃化身率真千金，阵容十分华丽。

邓为的角色热度值破亿。

5. 幕后团队匠心之作

本剧由朱少杰执导，他曾执导《诛仙．青云志》等佳作；造型指导则由《苍兰诀》团队的易小雅担任，采用唐风融合奇幻风格，以「多巴胺配色」凸显角色性格。此外，OST阵容亦非常豪华，邀请到周深演唱主题曲《浮生若梦》，以及刘宇宁献唱插曲《何故》，为观众带来极致的视听享受。

周深献唱主题曲。

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