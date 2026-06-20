Tiger化身工作狂 个唱前夕再出新歌《呼吸一世》 与刘语乔暴雨天出海拍MV：好彩冇晕船浪

MIRROR成员Tiger（邱傲然）继早前圆满结束其个人演唱会后，再度为乐迷送上惊喜！Tiger昨日推出全新个人单曲《呼吸一世》，新歌沿用上一首个人单曲《脱兔》的强大创作班底，由天衡一手包办作曲、编曲及监制，并由梁栢坚填词，两人再度联手操刀。新歌以烟喻缘分，唱出人生旅途上的聚散与祝福。

Tiger新歌以烟代表缘分

新歌《呼吸一世》是一首探讨缘分的深情之作。对于歌曲的概念，Tiger有著一套深刻的体会：「我觉得缘分其实同烟好相似，会有一霎嘅温暖，但点样都会有烟消云散嘅一日。人同人嘅缘分，就系陪住对方走过生命中某一部分嘅路。当完成咗呢个使命之后，命运就会自自然然要你哋分开，哪怕是离去的死亡，其实都只系缘分尽头嘅一个展现。」

虽然歌曲带著一丝伤感，但Tiger希望传递的是一份释怀与大爱：「无论缘分带我哋去到边度、去到最后完结，我哋都系祝福对方是好的。」他又笑言自己现实中是个不折不扣的「随缘派」：「因为有啲嘢真系冇办法强求，强求都冇用嘅时候，不如就 go with the flow。」

Tiger亲自落水拍摄

《呼吸一世》的 MV 找来了在导演翁子光电影《超风》中演出的女演员刘语乔担任女主角，并由曾执导上一首单曲《脱兔》MV的导演Jacky再次执导，以极致浪漫的视觉手法呈现歌曲的故事。MV拍摄当日正值暴雨夹杂的日子，海面更泛起阵阵白头浪。Tiger 与刘语乔需要乘坐一只小艇出海，Tiger回忆时直言过程非常惊险：「好彩最后我没晕船浪，但女主角就比较辛苦，佢真系比较敏感，所以拍得好辛苦。」

由于海浪强劲，现场更需要三、四名壮男合力稳定船身，两位主角最后更要亲自落水拍摄。Tiger 表示：「幸好当日气温唔算冻，但呢个 MV 绝对系台前幕后所有人心机同心血嘅结晶。」

Tiger演唱会玩全新项目

随着《呼吸一世》的推出，这亦是Tiger演唱会前的最后一首派台歌。目前距离6月27及28日举行的演唱会已进入最后倒数阶段，「今次演唱会真系去到最后直路，我哋想尽能力去玩一啲全新嘅项目。无论系歌单、衫定系舞台都想唔同。」而随著《呼吸一世》的正式发布及演唱会举行在即，Tiger希望继续在音乐道路上的持续突破与蜕变，呼吁乐迷可以多多期待他未来的全新尝试与音乐项目。