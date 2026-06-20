端午节丨王俊棠出战《沙田龙舟竞赛》逾20年首度缺席疑离巢？ 安德尊曾寸「宿敌」扮大佬

每年端午节TVB都会直播龙舟赛事，今年亦不例外，继续由安德尊担任《沙田龙舟竞赛2026》，但拍档却由参与多年的麦美恩转陈懿德。过往出战长达20多年的王俊棠，曾多度在赛事上遭安德尊冷嘲热讽，二人为此结怨多时，不过今年王俊棠竟未有现身参与，连安德尊亦都收火，不再句句有骨寸拍档。

王俊棠曾赢得龙舟赛事奖牌

王俊棠从1998年开始代表TVB出赛，参加龙舟竞赛长达20多年，亦曾赢得赛事奖牌。王俊棠今年罕有缺席，不禁令人关注其近况。翻查目前TVB官网，仍然可以见到王俊棠的艺人资料，但近年王俊棠已将事业重心转移至内地发展，不时登台商演，活跃于内地社交平台，甚至移居中山。未知王俊棠今年不再参赛，是否准备离巢先兆。

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TVB龙舟队在《沙田龙舟竞赛》上连输多年，今年由滕丽名担任队伍鼓手，队员有《中年好声音2》颜米羔，虽然王俊棠没有参与，但结果仍以第9名过终点。不少网民忆起安德尊与王俊棠之间的「火花」，因过去几年，TVB龙舟队经常在赛事中陪跑，安德尊就会将矛头直指领军的王俊棠。今年安德尊对赛果未有太惊讶，只是在赛事结束后，出席打气的香港小姐，被安德尊半取笑道：「多谢咁多位香港小姐，我哋攞咗第9都仲叫我哋加油呀！」已算是安德尊较温和的玩笑。

安德尊与王俊棠龙舟恩怨

安德尊过往曾公开寸爆王俊棠：「佢一人赢全家，一人累身家，佢累晒人哋㗎，佢叫喊令人好炆，佢又扮大佬，佢今年（系）鼓手，鼓手应该要系香港小姐，等我哋睇住划，佢嗱口嗱面咁。」安德尊在比赛完结后再批评王俊棠「有乜理由棠哥又黑口黑面，一人累全家。你见人哋啲女健儿一边吹BB一边打，佢就自己打自打，边有节奏呀。棠哥练水又练得少，人哋练11堂，佢得3堂。净系顾住去揾食，你累晒啲同事，日日去练水。」令同为主持的麦美恩要开口打圆场。

王俊棠安德尊曾隔空开火

去年安德尊曾寸王俊棠：「棠哥系我哋TVB龙舟队嘅灵魂之首，但每年我都寄望佢系胜利灵魂之首，但每年都未能胜出，咁样系咪有啲难受呢。」直到成绩出炉，安德尊又再嘲讽：「但头先王俊棠誓神劈愿向住观众『你睇住啦』，我仲听到一句，𠮶个何沛珈话『留力斗后』，斗后？」面对安德尊多度嘲讽，王俊棠曾反击：「条友口水多过茶，成日吹水唔抹嘴」、「家法侍候，『桨』佢个嘴」，隔空开火。

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