莫家淦带儿子参观「认识家国同心庆回归」画展 歌声助庆宣扬防罪讯息 练乐仪到场支持青年艺术创作

为庆祝香港回归祖国29周年及端午佳节，由亚洲教育科技文化基金会联合多个内地及香港机构合办的「认识家国同心庆回归」川渝‧童真童趣．合川儿童画视界香港巡展暨防罪・爱港绘画比赛得奖作品展，昨日（19日）于葵芳新都会广场L3中庭举行盛大开幕礼。一边带市民欣赏重庆合川特色童画，一边透过学童画作推广防罪防骗知识，以艺术搭建两地文化桥梁，弘扬家国情怀，邀得艺术文化界嘉宾、社会贤达及一众艺人出席见证盛事。

翟威廉与街坊问答互动

活动安排多位艺人现场献唱助兴。由邓依婷、赖彦妤及莫家淦演绎歌曲，动人旋律为开幕礼增添热闹气氛，现场观众掌声不断，不少市民驻足观赏表演及打卡留影。艺人练乐仪亦到场出席支持青年艺术创作。翟威廉则结合警方的防罪防骗宣传与现场街坊进行问答互动，气氛热烈。

另一部份为「防罪•爱港绘画比赛」作品展，由主办方联同葵青警区合办，向葵青区中小学生征集原创画作。参赛学生化身社区安全宣传大使，透过童真画笔演绎防骗防罪议题，将「全民防罪•守护万家」理念融入艺术创作，透过展览推动警民同心共建平安葵青。





活动详情：



日期︰ 2026 年 6 月 19 日(五)至 6 月 25 日 (四)

时间：10:00 - 22:00

地点 ︰ 葵芳新都会广场L3中庭

(*6月20日至24日设置香港警务处防骗吉祥物「提子」装置让市民打卡赢取小礼物)

