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警是个大佬｜王敏奕未收通知与曾志伟庆祝父亲节 容天佑想帮女取名「悦澄」 认当爸有压力暂未敢再追B

影视圈
更新时间：23:45 2026-06-19 HKT
发布时间：23:45 2026-06-19 HKT

王敏奕透露将拍电影和新剧，有感现时状态最好，问到会否参演《新闻女王3》，她支吾以对称等通知。会否陪老爷曾志伟庆祝父亲节，她表示暂未收到通知，老爷早前甩鞋底会否在父亲节送上新鞋，她笑指鞋要亲身试穿。另谈到身在外国的弟弟已考完A LEVEL试，想陪弟弟在暑假玩。

容天佑开心三代同堂过父亲节

容天佑上月于社交网宣布正式升呢做爸爸，透露太太Winnie顺利诞下女儿。荣升做爸爸的容天佑今晚（19日）出席TVB剧集《警是个大佬》煞科宴，对于做爸爸心情，他笑言紧张又有压力，皆因每隔三小时要为BB喂夜奶。谈到太太为他诞下B女，可有慰劳太太？他笑言会尽量满足太太要求，对方想吃什么几远都会去买，又爆太太坐月30日就出关，更带同女儿前来探班。谈到女儿名字，他表示想改为「悦澄」，英文名交由太太话事，乳名叫「亿亿」喻意带来财富。谈到首度欢渡父亲节，他表示开心，由于父亲去年中风，今年有新成员可以三代同堂。谈到父亲身体状况，他透露父亲中风影响语言区，但父亲以手势示意叫他三年抱两。问到可想追生B仔？他笑说：「女儿未出世我都有谂，经过呢轮经验却步，觉得做父母好伟大，自己做咗有啲压力，随缘啦！」

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