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中年好声音之声情之旅｜罗启豪细说蜕变路 王郑浚仁走过伤痛 新书收录4子人生篇章

影视圈
更新时间：00:45 2026-06-20 HKT
发布时间：00:45 2026-06-20 HKT

为答谢广大乐迷多年来对《中年好声音》的热烈支持，官方隆重推出首本官方纪念集《中年好声音之声情之旅》。新书辑录四位深受观众喜爱的参赛者：罗启豪（第一届《中年好声音》季军）、刘洋（《中年好声音3》季军）、李金凯（《中年好声音3》殿军）及王郑浚仁（《中年好声音3》第八名）的追梦历程，带领读者走进镜头与舞台背后，更真实而立体的人生篇章。

刘洋、李金凯亮相年7月书展

《中年好声音之声情之旅》以真挚温暖的笔触结合深度专访，细腻呈现四位歌手在音乐路上的高低起伏与坚持初心，交织出属于他们的笑与泪、光与影。全书收录逾100张独家照片、专访内容及粉丝心声，每一页皆是他们声情并茂的成长印记。书中，罗启豪细述从不善表达、甘于「隐形」的少年，蜕变为登上红馆舞台、以歌声打动万千观众的歌手；刘洋揭开霸气外表下的柔软与不安；李金凯以真挚开朗的性格，分享与香港之间奇妙而深刻的缘分；王郑浚仁则坦诚回顾四年间几乎无法再唱歌的黑暗时刻，以及在父亲离世后，如何坚强走过伤痛，努力成为母亲的心灵支柱。此外，四位歌手亦将于2026年7月香港书展期间与粉丝及读者近距离见面，分享创作点滴与书中故事。

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