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ROVER举行《初级大人》新歌发布会 粉丝风雨无阻撑伞应援 亨仔大骚「麒麟臂」成焦点

影视圈
更新时间：21:45 2026-06-19 HKT
发布时间：21:45 2026-06-19 HKT

乐队ROVER今日在荃湾港铁站对出露天广场举行《初级大人》新歌发布活动，现场有近50名粉丝举牌应援，由于活动场地是露天位置，加上今日天气间中有雨又间中有阳光，粉丝各自担遮挡雨，同时遮太阳。

当ROVER四子正式出场演唱，成员亨仔大骚爆肌「麒麟臂」，四子也唱到大汗淋漓，现场粉丝反应热烈，加上广场邻近港铁站，途人众多，吸引不少过路人驻足观看四子演唱。ROVER四子在演出后特意跟全场粉丝影大合照。

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