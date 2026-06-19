钱小豪移居中山罕返港过父亲节 风骚晒乐悠咭状态佳 三代同堂庆祝破庞景峰疏离传闻

武打男星钱小豪于八、九十年代凭电影《僵尸先生》、剧集《大头绿衣斗僵尸》等红极一时，却在千禧年间多度闹出负面新闻，钱小豪一度减少幕前演出，近年更移居中山生活。

钱小豪三代同堂叹西餐

适逢父亲节将至，钱小豪最近从内地返港，他与前妻郭秀云的儿子庞景峰（原名钱浩然）相约爸爸及及爷爷、嫲嫲，一家人到湾仔叹西餐。庞景峰在IG分享影片，见到三代同堂的聚会气氛温馨，又与爸爸搭晒膊头，画面其乐融融。

庞景峰做孝顺仔庆祝

庞景峰公开的影片，见到63岁的钱小豪保养得宜，打扮亦充满活力，期间更向镜头展示其「乐悠咭」。庞景峰坦言自从爸爸钱小豪搬到中山居住之后，两父子已甚少见面：「好难得三代同堂，佢搬咗去中山之后好少见佢，佢呢个年纪真系要孝顺吓佢。」庞景峰平时甚少饮酒，却在席间开了五瓶酒，又主动举杯向爸爸钱小豪及爷爷敬酒，而钱小豪食得津津有味。

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钱小豪与华姐前妻郭秀云曾有过一段三年婚姻，离婚时儿子庞景峰只有3岁，之后跟随母亲生活。钱小豪直到2001年与前香港电台DJ丘倩鸣再婚，二人育有一子钱颖德，钱小豪近年曾自爆与太太分房睡多年，已有十几年没有性生活。

庞景峰并非「富二代」

35岁的庞景峰自父母离异后，有一段时间甚少跟爸爸钱小豪接触，直指对方没有养大自己，甚至连读边间中学、大学都不清楚，因而传出钱小豪懒理儿子，二人关系冷淡。而庞景峰早前与女星刘温馨分手后，爆出欠债50万陷财困，要一日打三份工，兼寄居朋友位于工厦的单位，又要去公厕冲凉。庞景峰承认童年昤靠继父提供优质的教育资源，有机会入读国际学校及到外地留学，但长大后已自食其力，并非如外界所指是「富二代」。

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