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关智斌派定心丸证阿Sa婚姻冇问题 蔡蕙琪追睇世界杯劲夜瞓

影视圈
更新时间：17:15 2026-06-19 HKT
发布时间：17:15 2026-06-19 HKT

关智斌（Kenny）、「葵芳」蔡蕙琪（Kay）、林芊妤（Coffee）今日（19日）出席医美品牌宣传活动，Kenny亦拍摄宣传短片自揭在运动外勤力美容保养，更透露今年将推出新歌及举行巡回演唱会。关智斌、蔡蕙琪受访时各自分享保养心得，Kenny坦言近年因健身缘故习惯携带巨型水壸：「每日饮3公升清水，可以排走油脂同盐份。」并解决便秘问题；当Kay自觉皮肤因长期失眠导致质素变差，便鼓励多喝水保持肠道及皮肤健康。

关智斌投诉蔡蕙琪懒

Kay透露今年起面对失眠问题：「我都唔知点解。（因为爆红？）唔关《夜王》事，工作不嬲有压力，瞓得四、五个钟，一时12点瞓一时3点瞓。」更推搪近日沉迷追看世界杯因更夜瞓，Kenny随即笑言：「我呢啲Uncle要12点早瞓，一开波就瞓着！」二人早前一同学跳钢管舞后，Kenny笑言Kay已经再没有练习，更提议踢波或约看世界杯，令Kenny大笑指：「呢个学生真系唔勤劳！」

关智斌巡唱将举行

Kenny谈到即将开展的巡回演唱会，透露早前忙于公司周年演唱，因此内地巡唱延至下半年举行，香港站方面则尚未确定，希望表现与安排均尽善尽美，尤其身材管理方面：「长期唔可以松懈，加上之前参加Hyrox比赛，三年前得几千人参加、而家有一两万，本来以为有机会上台攞奖！变咗成年都保持状态。」至于新歌方面，Kenny未敢确认推出日子，笑言相比昔日被迫时间表制作音乐：「可以自己决定、有自由度有好有坏，冇人逼就拖足半年，会尽快开Turbo！」

关智斌对阿Sa婚变一事得啖笑

早前容祖儿生日庆祝会上，阿Sa（蔡卓妍）丈夫未有露面，Kenny被问及阿Sa婚姻状况时：「交返畀佢讲，好老实唔敢话自己知，但作为朋友真系得啖笑！」直言阿Sa未将事情放在心上，亦认为恩爱不一定要放闪分享，派定心丸透露：「我成日见因为佢系我教练，佢哋好开心。」

蔡蕙琪重返剧场

Kay凭《夜王》于今年初爆红，透露目前尚未有电影接洽，接下来工作将会返回剧场：「七八月都有舞台剧，好开心自己离开剧团后第一次自由身去做，分别系《哪一天．剧本绑架事件》同中英剧团《代父重婚》。」并透露已签约经理人公司但将要待时机成熟再正式公布。

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