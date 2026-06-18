Viu 7月煲剧攻略｜金明洙、姜旻儿「情感转移」有惊喜 李惠利同黄寅烨初恋再挞着

由顶流男神檀健次、王楚然主演的都市轻喜剧《爱情有烟火》于6月15日打头阵，《共感细胞》紧接7月4日接棒开播，该奇幻浪漫喜剧由金明洙、姜旻儿孭飞；至于李惠利、黄寅烨领军的治愈爱情韩剧《给你梦想》则于7月13日登场。以下为你整理3剧的简介及3大必睇亮点，观众可于Viu紧贴收看。

6月《爱情有烟火》｜投行精英沦合租房客

改编自作家红九高人气小说《投行男女》，《爱情有烟火》讲述在上海奋斗的打工仔钱菲（王楚然 饰）好不容易与男友存够首期买楼，却在交楼前夕得知男友出轨、公司裁员双重打击！为了供楼，她不得不将房间出租，此时隐形富二代兼投行精英李亦非（檀健次 饰）因投资失利、又与女友分手，加上想向父亲证明自己，因缘际会下成为了钱菲的租客。当落难贵公子遇上强势女房东，两人在同一屋簷下从互相看不顺眼、到职场并肩作战，最终收获了爱情的故事。

《爱情有烟火》6月15日打头阵。

《爱情有烟火》看点1︰檀健次反差萌吸引

檀健次继《长相思》相柳、《很想很想你》莫青成后，这次戴上金丝眼镜化身投行精英李亦非，斯文感与高冷吸引力直接拉满！加上角色充满反差萌：职场上他是精明的投行精英，私底下却是煮泡面会炸厨房的生活白痴，这也打破了传统高富帅的男主角设定，角色更惹人喜爱。

《爱情有烟火》被网民形容为「成年人该看的都市爱情剧」。

《爱情有烟火》看点2：王楚然化身社畜

王楚然由过往古装美人与高冷形象，挑战贴地的现代打工女孩钱菲，角色最大的吸引力在于她并非等著被男主拯救的「傻白甜」，而是一个会为钱烦恼却依然咬牙想把日子撑起来的独立女性。预告中她素颜迫地铁、头发超乱的画面，加上与檀健次吵架的爆笑场景，展现出罕见的贴地面貌。

《爱情有烟火》檀健次、王楚然同居互怼。

《爱情有烟火》看点3：成年人势均力敌的浪漫

有别于一般甜宠剧，《爱情有烟火》的爱情线不是一见钟情的命中注定，而是一起经历过生活中甜酸苦辣后，悄然长出的爱苗：两人白天是师徒、晚上是业主与租客，围绕冷气温度、水电等日常事频繁产生摩擦，最后从互看不顺眼到互相惦记，情感推进节奏自然！不少观众认为剧集比单纯洒糖更有代入感：「光看预告已经闻到合租屋的泡面味和吵架声」、「想看檀健次一本正经地用Excel算水电费」、「这才是成年人该看的都市爱情」，制作团队亦透露，剧中的副线情侣阵容也相当有看点，观众绝对不能曾过！

顶流男神檀健次、王楚然主演的都市轻喜剧《爱情有烟火》已于6月15日上架。

檀健次、王楚然在《爱情有烟火》演欢喜冤家。

7月《共感细胞》亮点1：金明洙、姜旻儿「情感转移」有惊喜

由金明洙、姜旻儿主演的Viu Original奇幻浪漫喜剧《共感细胞》讲述前顶级女星刘知安（姜旻儿 饰）在母亲过度保护与经纪公司严格管控下长大，养成自我中心、同理心不足的个性；知名心理咨商师车恩焕（金明洙 饰）则以独特的咨商方式备受外界瞩目，表面幽默得体的他却因为过度共情而吃力；一名拒绝共感的女人与一名过度承载他人情绪的男人，因一场名为「情感转移」的超现实事件而闯入彼此世界，两人在过程中重新学习情感的故事。不少网民表示：「这设定太有意思了」、「简直是互补型恋人的终极版本」。

《共感细胞》7月4日开播。

《共感细胞》亮点2：金明洙挑战心理咨商师角色

男团INFINITE出身的金明洙（L）近年转战演员表现亮眼，这次饰演的车恩焕不同于一般浪漫喜剧男主角单纯的阳光或霸道形象，他因过度承载他人情绪，内在藏有复杂的伤痛与阴影，需要极细腻的层次表现，因而被韩国媒体封为「金明洙演员生涯中最具挑战性的角色」。从已公开的剧照和花絮片段来看，金明洙在诠释角色专业自信与内在脆弱之间的转换相当到位，他也形容角色「无缺陷」：「车银焕是一位咨询师，所以对对方产生共鸣的力量很强；虽然是个人意见，但剧中车银焕帮助刘志安的场面，感觉真的很帅。」

男团INFINITE出身的金明洙（L）近年当演员，表现亮眼。

《共感细胞》亮点3：姜旻儿呈现人气偶像困境

姜旻儿饰演的刘知安同样极具挑战性——童星出身、经历偶像与演员活动，在层层保护与严格管理下成长，共感能力不足却也要面临事业与人气的巨大压力；她与车银焕碰撞后逐渐发现自己情感的过程，展现出丰富的角色成长曲线！制作团队受访时特别称赞两人在剧本研读现场的默契「超越预期」。

姜旻儿饰演刘知安。

7月《给你梦想》｜李惠利、黄寅烨初恋重逢

Viu Original初恋重逢韩剧《给你梦想》将于7月13日首播，剧集由《揭密最前线》、《驱魔面馆》刘先东导演执导、《爱上变身情人》编剧团队郑恩妃执笔，故事讲述天才电影导演禹秀彬（黄寅烨 饰）实现梦想归来后，与早已放弃梦想、为生计奔波的旧爱朱伊在（李惠利 饰）重逢，两人在高中时期曾共同追梦，却因种种原因分开；15年后，禹秀彬凭借首部长片横扫海内外电影节成为名导，朱伊在则成了四处奔走的外景记者，这次重逢不仅唤醒了两人尘封已久的青涩梦想，也让当年的爱情有了续写的机会。

《给你梦想》将于7月13日开播。

《给你梦想》李惠利、黄寅烨横跨15年初恋重逢。

《给你梦想》焦点1︰横跨3段人生

《给你梦想》剧情跨越10代、20代到30代三个人生阶段——10代时无所畏惧的少年梦想，20代时因现实挫折而迷茫挣扎，30代时在平凡生活中重新审视过去的选择，制作团队表示：「《给你梦想》将通过两个人再次追寻梦想和爱情的故事，传递激动人心的情感和感同身受的共鸣，敬请期待黄寅烨和李惠利带来的初恋重逢浪漫爱情故事。」有不少网民形容该剧甚有热爆韩剧《二十五，二十一》的既视感，同样捕捉了青春、成长和重逢的细腻情感，因此备受瞩目。

《给你梦想》焦点2：超强幕后班底加持

刘先东导演曾执导韩剧《驱魔面馆》，以出色的节奏掌握与角色推进能力备受肯定；郑恩妃编剧则擅长在奇幻爱情框架中注入细腻情感，当擅长营造明快节奏与华丽场面的刘导碰上擅长刻画细腻情感的郑作家，无疑是一场令人期待的创作碰撞！

《给你梦想》焦点3：李惠利、黄寅烨有火花

李惠利在剧中饰演的朱伊在，从怀抱梦想的少女成长为走遍全国的外景记者，她靠著卓越的体力、幽默的口才和语言天赋成为明星记者，看似成功的背后内心却藏有不为人知的空虚与茫然；直到与禹秀彬重逢，才重新点燃埋藏多年的梦想之火！黄寅烨则演绎禹秀彬从被父母规划人生的高中少年，到冲破束缚、最终成为天才导演的完整蜕变。剧组透露两位演员在围读现场展现出的默契让工作人员惊艳，尤其是几场关键重逢戏的情感诠释让在场众人动容！