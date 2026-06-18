宫雪花自爆30年没性生活 公开择偶只求有呼吸心跳 老猫烧须遇网路诈骗：冲完凉蒸发六位数

选美界传奇人物、「语出惊人」的宫雪花在1995年以47岁高龄参选亚姐，虽然最后五强止步，只获得「最受传媒关注奖」，但多年来风头依然相当强劲。日前宫雪花在台湾出席活动，她不仅自爆在一年内「暴瘦14公斤」，更语出惊人表示自己已经高达30年没有感情生活，直呼「皇上应该颁给我贞节牌坊」，并公开超狂的「冻龄秘诀」与择偶条件，瞬间引爆讨论热潮！

宫雪花坦言早已没有如狼如虎的需求

宫雪花称目前体重仅剩52公斤（约115磅），她半开玩笑地说，儿子不够听话以及「找不到灵魂伴侣」都是让她「emo（忧郁）」暴瘦的原因。期间宫雪花被追问「熟女是否如狼如虎」？宫雪花幽默反问：「妳是在说自己吗？」她坦言自己早已没有这方面的需求，直言谈恋爱容易受伤害：「有了男生，你要为他煮饭、洗衣服，还要被嫌弃菜不好吃，会觉得生无可恋，不如自己躺平就好。」

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宫雪花至今依然风韵犹存身材火辣

曾经参加过世界太太选美的宫雪花，至今依然风韵犹存、身材火辣。被问到保养秘诀时，宫雪花语出惊人地说：「30年没有感情生活，保持青春秘诀就是不近男色！」宫雪花更打趣表示只要有男人就会受伤，还要帮对方洗衣煮饭，甚至可能被嫌菜难吃：「你要为他煮饭、你要为他洗衣服，然后他还嫌弃你说这个菜不好吃、那个菜怎么样，所以那个时候你会觉得我生无可恋啊，我干嘛呀？我自己躺平就好了。对吧？所以所有的女性，最重要就是你们要有一定的工作能力、经济能力，把钱藏好了，嫁不嫁无所谓了。然后最好你们让对方追求10年以上，那种是很幸福的感觉。因为他要得到你，他要追求你，他就不遗余力。然后你很快的三个月就跟人家走了，你就如狼似虎了，这个是...赔本的生意。所以呢，在你们青春的时候，你们就赶快『有花开堪折直须折，莫待无花空折枝』，赶快嫁了吧。」虽然宫雪花自嘲现在的状态宛如「百足之虫已冻僵」，不过她并未完全放弃婚姻，笑称现在找老伴「心还在跳就可以了」。但实际上，拥有首都师范大学书法硕士、南澳大学MBA双硕士高学历的宫雪花更重视「灵魂契合」，条件是对方必须能聊唐诗宋词、书法写得比她好，甚至点名「像马英九哈佛毕业就好了」。

宫雪花坦言过去曾错过多段富豪姻缘

宫雪花坦言过去曾错过多段富豪姻缘，只因对方一开口就问「妳要甚么」，让她深感被侮辱：「我觉得要灵魂伙伴，你起码得给我念一首甚么唐诗宋词吧？然后就说你像古代的女孩子那时多么的贞洁，然后窈窕淑女，那我看得也是窈窕淑女，我很喜欢你，来一点这个嘛，风花雪月，第一句就说：「你要甚么？」， 当场就说我要回去，我要拍戏了。对不起。因为你没有办法回答你要甚么。」除了感情生活交白卷，宫雪花在投资上也狠狠跌了一跤。平常在香港当「包租婆」且有多年炒股经验的她，半年前竟误信网路假投资专家。对方每天嘘寒问暖聊盘势，某天突然报明牌并保证「买了明天就翻倍」，让她一时贪心砸下10万港币，她苦笑回忆：「没想到我只是去洗个澡出来，股价从两块掉到两毛！洗完澡，十倍的钱就这样没了！」虽然损失金额不算天价，但身为投资老手却被骗，宫雪花直呼「彻底丢脸」，事后报警也追讨无门。

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宫雪花大仔江泽龙曾被誉为「小金城武」

宫雪花提到两个中法混血的儿子满是骄傲，年约40岁的大仔江泽龙颜值超高，被外界誉为「小金城武」，甚至曾被F4推手葛福鸿在机场相中想签约出道，2005年在宫雪花的安排下，曾参加TVB《香港先生选举》，事后竟遭到儿子抱怨：「你想红你去啊！他问我说天下有这样的妈妈吗？叫儿子穿泳裤上台。」最后大仔坚持退赛并拒绝当明星，目前低调定居澳洲墨尔本，38岁的小儿子则在香港担任AI软体工程师。不过两兄弟至今依然单身，甚至还抱怨是「因为有个明星妈妈，才没甚么人想嫁给他们」。宫雪花又称暴瘦的原因与两个仔有关：「就是儿子不够关心我呀，然后儿子不听话呀，还有就是找不到灵魂伴侣啊。虽然健康检查指标都正常，我也没觉得身体有何异样，但可能哪里有隐患，还没有被发现吧。」