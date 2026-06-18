爱·回家之开心速递丨刘丹不舍十年情盼大结局熊家开心收尾 新剧安排等公司话事 代刘恺威否认新恋情：我急过佢

刘丹、吕慧仪、滕丽名、周嘉洛、樊亦敏等今日出席《爱·回家之开心速递》端午节宣传活动，提到该剧将于7月迎来正式大结局，今次最后一次跟同剧演员渡过端午节。刘丹大叹当然不舍得，虽然表面上开心笑，但内心也不舍得，毕竟大家相处十年。

吕慧仪不舍得一众演员

问到可会参演新处境剧《爱‧回家之三代同糖》？刘丹表示未知，一切听从公司安排，若希然有安排最好，又可以拍剧。问到可需时间休息？他笑说：「部新剧八月中播，𠵱家唞到八月中乜都够啦！」对于大结局剧情可有意见？刘丹指编剧组集体思维会比他们更好，但希然结局「熊家」一家开开心心就最好。在旁的吕慧仪坦言也不舍得一众演员，因为每日见面，至于大结局想有个待续的结局有想像空间留待给观众。

吕慧仪考虑移居内地

吕慧仪拍完该剧后想陪伴儿子渡过暑假先，以往不想耽误工作进度少请假，难得迎来结局，但就连儿子的同学也要求她不要放弃拍摄该剧，大家睇住部剧一齐成长，感觉似家人一样。问到是否有意移居到内地？她说：「如果揾到合适学校，绝对会啦！我都有家人住可内地，未揾到咪间中上去玩下啰！」

刘丹代子澄清绯闻

另外，网上流出一条疑似儿子刘恺威拖住新女伴的影片，曝光新恋情。刘丹说：「成个人都唔似样，都唔系𠮶个人嚟嘅！（刘恺威现在有冇拍拖？）无呀！有冇好介绍畀佢呀？」问他可会叫儿子择偶要求不要太高？他说：「佢感觉都好似𠵱家唔急住，总之定啲好啱先啦！（佢唔心急？）我急过佢呀！」

