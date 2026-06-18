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翁虹罕与「分居」老公合体 18岁索爆女儿美国高中毕业 为囡囡耗时半年做一物

影视圈
更新时间：20:30 2026-06-18 HKT
发布时间：20:30 2026-06-18 HKT

1989年亚姐冠军翁虹近年活跃于社交平台小红书，常常分享生活影片。她的女儿「小水晶」刘莳近日迎来18岁高中毕业的重要时刻。由于女儿长期在美国读书，翁虹日前特地飞赴美国参加毕业典礼。这次一家三口的难得同框也引起网民关注，因为翁虹过去曾自爆与第二任丈夫刘冠廷因工作与生活安排，夫妻俩维持著长期「分居」两地的状态。此次为了女儿的毕业典礼，一家人开心团聚，场面相当温馨。不仅如此，翁虹还为女儿准备了一份筹备半年的惊喜大礼，就是一件融合中国非物质文化遗产「苏绣」工艺的「云肩」，让女儿戴著专属东方的光芒走向人生新阶段。

翁虹为女儿毕业礼装扮花尽心思

为了这份独一无二的毕业礼物，翁虹可谓费尽心思。她早在半年前就开始策划，亲自带女儿到苏州的绣馆量身、挑选款式与布料。影片记录了从设计图稿、选定「蓝蝴蝶」与「蓝玫瑰」主题，到与设计师反复沟通的整个过程。制作期间更一度出现版型问题，所幸翁虹紧急应对，最终集结五位绣娘同时赶工，才顺利在毕业典礼前完成这件艺术品。这件精致华丽的蓝色云肩搭配西方毕业袍，不仅中西合璧，更满载著母亲对女儿的爱与文化传承的期盼。

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翁虹女儿近年成为网红

作为翁虹的掌上明珠，现年18岁的刘莳（小水晶）自小就因继承了母亲的优良基因而备受外界关注。她拥有甜美精致的五官、深邃的大眼睛和清新脱俗的气质，被广大网友盛赞为「最美星二代」。近年来，小水晶在社交平台上相当活跃，经常分享日常生活与穿搭，凭借其出众的外貌和独特的时尚品味吸引了大量粉丝，已然成为一位人气极高的网红。这次在毕业典礼上披上非遗云肩的绝美亮相，再次让她的神仙颜值成为网路热话，未来无论是继续深造还是踏入演艺圈，发展潜力都备受期待。

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