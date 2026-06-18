美版「贞子」Daveigh Chase离世终年35岁 死前现贫民窟骨瘦如柴

美国童星出身女星Daveigh Chase，曾为迪士尼动画《扮嘢小魔星》中的夏威夷小女孩Lilo配音，并凭恐怖片《七夜冤灵》（《午夜凶铃》的荷里活翻拍版）扮演贞子一角，令全球观众认识的于16日在洛杉矶病逝，终年35岁。其男友Roy Hernandez向传媒证实死讯，并指Daveigh死于脑膜炎及血液感染所引发的败血症，最终导致多器官衰竭。她本月初因营养不良入住洛杉矶一间医院接受治疗。

Daveigh Chase为《千与千寻》配音

Daveigh自7岁起踏足演艺圈，2002年她为迪士尼动画《扮嘢小魔星》中的女主角Lilo献声，同年亦在《七夜冤灵》中扮演童年版贞子，凭此角色荣获MTV电影及电视大奖最佳反派。她亦为宫崎骏名作《千与千寻》的英语配音版献声，饰演主角千寻；她亦曾演出5季的剧集《三栖大丈夫》。

Daveigh Chase受毒品问题困扰

Daveigh父亲亦证实爱女离世的消息，并透露她近年曾流落街头，在洛杉矶与男友相依为命，她自13岁起更长期受毒品问题困扰。她死前数月，被拍到在洛杉矶贫民窟Skid Row的帐篷内，被发现身形十分消瘦，而且意识不清。其经理人就指1年聘请私家侦探寻找Daveigh的下落，当找到她时，她已离世。