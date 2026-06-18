庄思明被《星岛头条》独家爆婚期 揭喜宴增至25围香港派对后补 忙到头晕「投诉」杨明有拖延症帮唔到手

《星岛头条》早前收到独家消息，杨明和庄思明已敲定于8月2日（周日）在马来西亚吉隆坡JW万豪酒店举行豪华盛大婚礼。今日一对准新人杨明和庄思明现身出席出席《爱·回家之开心速递》宣传活动，一众艺人大玩「搬粽大挑战」时，杨明以公主方式抱实未婚妻庄思明搬粽，不过百厌的周嘉洛和吴伟豪就搬走张台，搞到他未能找到终点。

庄思明筹备婚事忙到头晕

对于婚礼筹备情况，庄思明笑言忙到头都晕，因为婚礼于吉隆波举行，虽然有朋友帮忙，但要以电话联络安排，又爆会叫未婚夫杨明帮手，不过对方会有「拖延症」叫几次都未实行做。杨明解释指庄思明现正忙拍新剧及《爱·回家之开心速递》较为忙碌，就算自己安排了婚礼事宜也要得到对方批准，所以并非拖延时间。当笑问他婚后会更改善「拖延症」，杨明笑谓：「改咗啦！原本两日后做，𠵱家即日做返。」

幕后同事建议流水式派对

庄思明又指最难筹备婚礼场地，反而服装方面有朋友帮忙处理，更认为要实地观察婚礼场地。她说：「我哋知道工作无通告，都要飞过去睇一睇。」杨明则谓婚礼场地巳拣选好，但布置、酒席人数及酒店安排未处理，又指原本摆20围，现在增加至25围，因为好多朋友未落实到放假。谈到可会考虑在香港举行结婚派对，杨明说：「都会！但处理好吉隆坡婚礼后先搞香港呢Part，我哋沟通过想一个大派对形式。」庄思明笑言有幕同事建议她举办流水式派对，可以收工后便可前来参与，自己有这个打算，但谂起都觉得眼瞓。

庄思明不设玩新郎环节

谈到吉隆坡婚礼会否安排玩新郎环节？庄思明踢爆杨明想有玩新郎环节，但认为难以分担太多事情，所以不会有玩新郎环节。问到可有需要操fit身形着婚纱？庄思明笑言会再减一点，但婚纱并不性感，反而优雅风格。