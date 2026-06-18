曾志伟辞TVB总经理新动向曝光 开公司揾神级阵容开戏 成毅与梁家辉袁咏仪拍《狩谎》

73岁曾志伟自今年初辞任TVB总经理一职后，经历过一段「无官一身轻」的逍遥生活后，曾志伟低调自组班底重新出发。曾志伟将以全新公司名义与内地影视平台展开深度合作，邀请知名电影《寒战》的导演陆剑青联手打造18集的犯罪刑侦悬疑剧《狩谎》，作为其全新事业的「创业作」。在剧中，曾志伟除了担任核心的幕后推手外，还会亲自粉墨登场，在剧中饰演一个配角。

曾志伟今次亲自出马「碌尽人情卡」

曾志伟今次亲自出马「碌尽人情卡」，为《狩谎》集结了堪称电影级的超强主演阵容，除了有梁家辉、袁咏仪和莫文蔚等重量级卡士加盟外，还找来由内地人气「古装男神」成毅（傅诗淇）挑大梁挑战时装剧，饰演角色「林彦廷」。剧组暂定于下周二（23日）在香港正式开镜拍摄。目前《狩谎》在内地影视平台的预约量已突破 15 万，且在未正式开拍前就已获颁新时代国际电视节的「最具期待作品」奖项。

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曾志伟对男主角成毅赏识有加

成毅凭借在《琉璃》、《沉香如屑》及《莲花楼》等爆款剧集中的「沉浸式演技」奠定一线小生地位，更被誉为「古装男神」的成毅，今年初与经理人公司「欢瑞世纪」结束8年合作关系后便自立门户。成毅今次参与《狩谎》是重新出发的重要一步，他为了此剧挑战自我，特意进行拳脚训练、学习心理学知识，甚至专门苦练广东话，以确保能完美诠释角色。事实上曾志伟在日前曾在访问中对男主角成毅赏识有加，大赞其性格非常适合角色，是个的演员「好努力、有内涵、好专业」。曾志伟更透露成毅在开拍前已提早一个多月抵港准备，因应角色需要苦练广东话，并亲自向香港执法人员及心理学专家取经、研学专业知识，表现极为敬业。

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