佘诗曼声带康复剪彩 古天乐惊喜现身生日聚会 亲解《新闻女王3》去留关键 《东周刊》直击陪母逛街：明年会为妈妈减产

佘诗曼今早出席网上购物平台实体店开幕典礼，为进驻香港首间店铺剪彩，吸引过百影迷粉丝冒雨前来捧场，更有粉丝携同由阿佘近百张剧照剪贴而成的花束相赠。阿佘早前因声带发炎一度失声，受访时声线回复十足状态，直指：「好彩咋，吓死我，失声失咗成个礼拜！」经过调养后终于病愈，笑言生日连续举行多次庆祝，加上天气不稳时冷时热身体更容易发病。阿佘日前再与《新闻女王》剧集一班「文家军」演员们再度庆生，自爆因病改期三次，更获得古天乐惊喜到贺：「佢突然间惊喜嚟到，冇约实嘅。佢同农夫做嘢食饭叫埋我过去，我唔得所以不如佢哋过嚟。（古天乐有送礼物？）仲要礼物？已经好大惊喜啦！」笑指在农夫演唱会后终于再聚，有他们在场气氛非常搞笑，更主动提出到下一场演出再次捧场，希望起码争取到一张门票。

佘诗曼自爆《正义女神2》演出机会较大

剧集《新闻女王》即场制作第三辑续作，佘诗曼饰演的女主角Man姐去留未明，阿佘坦言视乎剧本而定：「因为拍咗两辑，好多要写嘅都写咗，我都好期待钟澍佳监制同编剧有咩新方向。我成日觉得唔好为拍而拍，你今次想带咩讯息畀观众呢？」待剧组锁定新剧走向再决定是否参演，亦澄清未有为《新闻女王3》出任监制的打算：「唔会系呢套剧，但其实每一次剧本我都会参与、畀啲意见改动。始终演员身份系第一身，监制会最理解Man姐谂法，所以演员创作机会有限。」至于另一部剧集《正义女神2》，阿佘则透露演出机会较大，认为题材仍有许多创作空间：「社会上仲有好多少年问题可以发挥或探讨，所以我觉得《正义女神》容易有续集多啲。」但仍婉拒为代表作尝试出任监制：「本身已经有监制，点可以抢咗人哋个位？」

佘诗曼自评番茄炒蛋有遗传妈妈手艺

《东周刊》早前拍摄到佘诗曼陪同佘妈到九龙城逛街，光顾该区一间面包店，母女如影随形非常亲密。阿佘表示留意报道后回想为较早前与佘妈出行的画面，笑指自己未会在近日炎热天气身穿丝绒外套：「不过我的确成日同妈咪买餸行超市。几区街市我都识晒！边档买鸡、边档买菜，我妈咪好夸张，买每样嘢都去全港唔同街市！」阿佘在买餸外亦遗传到佘妈不少烹饪手艺，虽然相比之下仍差一大截，但笑言偶尔得到妈妈的肯定：「一时时啦，佢都会话『都学到我呢样』，有时会话『我唔钟意打芡』因为有啲餸我会打䇜佢唔钟意。」更透露原来佘妈名菜为番茄炒蛋，自己亦学得九成功力：「因为我妈咪番茄炒蛋好出色，次次请客都第一样清晒！」自己会继续努力学习，追上妈妈的手艺：「我觉得呢味餸我有90分！」

佘诗曼强调不为拍而拍续要有讯息

佘诗曼透露今年下旬将会减产，希望尽量在香港逗留陪伴母亲享天伦之乐，但仍有不时阅读剧本研究参演角色可能性：「呢段时间减产啰，我觉得过去两年拍咗好多嘢，好花时间，因为套戏上要花两三个月宣传，到头来一套剧要六七个月先做晒所有嘢。三套剧讲紧一年几，咁耐都唔喺香港会唔放心！」若有戏剧作品在香港拍摄则更适合目前情况。另外佘诗曼亦补充指，陈德森导演新作《1941》闻说因年代背景及搭景关系，不会在香港取景拍摄，表示未影响参演意欲，与剧组仍在沟通当中。