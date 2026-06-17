东张西望丨澳门男西藏自驾游误触高压电 全身严重烧伤切左耳 家属索偿700万陷拉锯

TVB节目《东张西望》今晚（17日）报道一宗骇人的旅游意外。一名由澳门前往西藏自驾游的旅客陈先生（化名），在旅途中下车拍照时，不慎触碰到路边的架空高压电缆，惨遭强烈电击。事件导致陈先生全身遭受严重的二度、三度烧伤，要切除左耳。原本开心的自驾游变成一场噩梦，目前家属正与当地的电力公司就后续赔偿问题展开拉锯。

陈先生死里逃生

事发于西藏林芝市波密前往拉萨的途中，陈先生一行八人自驾游，途经一处沙滩，众人便下车拍照。从当时出事前的短片，见到该处人烟稀少，似在放牧，看似是宁静的风景区。由于现场没有围栏及警示牌，陈先生忆述死里逃生的经历时犹有余悸：「高压电由我后颈、左耳位置流入全身，最后由双脚流出。我即场昏迷，好彩同行朋友即刻帮我做心肺复苏同人工呼吸，两分钟后先慢慢恢复意识。」

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陈先生伤势严重恐面临截肢

陈先生的姐姐陈小姐补充，电流疑似因为弟弟鞋底沾水，而被导出，没有在体内积存太久，加上有朋友即时急救，才奇迹保住弟弟性命。虽然陈先生捡回一命，但康复之路漫长且痛苦。经西藏当地医院诊断，陈先生全身有二度、三度烧伤，其中左耳伤势最严重，必须切除，而后颈及双脚亦需要从头皮取皮，再进行植皮手术，严重的话甚至可能面临截肢。

陈先生身心受创留阴影

面对突如其来的残障，陈先生身心受创：「每次换药、全麻（醉）做手术都好痛苦。而家夜晚瞓觉好惊，一到夜晚就有恐惧，真系唔敢相信突然就成为残障人士，谂起屋企同小朋友，心情真系接受唔到。」陈先生强烈质疑：「一个咁多游客去嘅地方，竟然有咁低、咁难留意到嘅高压电线，如果系一家大细去，后果不堪设想。」

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揭露夺命陷阱规格

陈小姐更透露报警录取口供时：「有话返啲电缆唔合规格，（高度）喺1.8米以下。我细佬住𠮶间医院，好多人电击受伤，仲伤得好严重，比佢更严重都有，系当地人啰。」电力公司会在事发地点加装标示，并将电线拉高。就事件《东张西望》尝试联络当地涉事电力公司了解，回复指公司已经安排陈先生在当地三间医院治疗，之后安排航空转运至深圳市的医院，一直积极协助救治及后续安排转院，及承担医疗费用。至于意外成因，电缆是否违规等提问，电力公司表示需依照管理部门履行审批程序，在审批完成前暂无法接受采访。

陈先生期望获合理交代

双方在赔偿问题上出现巨大分歧，陈小姐表示回程由对方安排，为应付庞大的医疗及生活开支，家属向电力公司提出的理想赔偿金额约为700万。陈小姐强调提出此金额并非「狮子开大口」，而是内地的赔偿标准无法应付香港高昂的医疗费用：「如果我们一次过唔向他们申请赔偿，之后不知去哪里揾钱同佢做手术。」目前家属已提交医疗报告，双方仍在拉锯当中。陈先生亦期望电力公司能给予受害人及社会一个清楚、合理的交代。陈小姐最新向《东张西望》表示，从上星期开始未能到与电力公司取得联络。