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吴诺弘由TVB童星变花剑男神桃花开 疑恋世界杯女郎KK关珮姿 女方曾遇渣男呃身家

影视圈
更新时间：21:30 2026-06-17 HKT
发布时间：21:30 2026-06-17 HKT

TVB前童星吴诺弘（Lawrence）自6岁起参演过多部经典剧集，2015年拍毕TVB剧《四个女仔三个BAR》便淡出幕前，中学时加入香港剑击队，成为全职男子花剑运动员。近年成为YouTuber的他，活跃于社交平台，2023年被揭删光与女友合照爆分手后，一直未见他有新女友。昨日（16日）吴诺弘突然在社交平台深情写下：「若你不安心，我做你的浮台，冲不散对你的爱。」疑似宣布新恋情。而相中令「花剑男神」扬言要摆脱「直男」称号的女主角，正是早前与他合拍「土味情话」短片、拥有甜美笑容的三语主持兼前「世界杯女郎」Karen Kwan（关珮姿，KK），引发网民热议。

吴诺弘疑似女友关珮姿曾被封女神

这位疑似成为吴诺弘新女友的关珮姿，其实早于2022年担任NowTV世界杯直播主持时已备受球迷注目，凭借甜美外表、爽朗性格及热爱足球的特质，被一众男网民封为极具「GFable」的理想女友。本身修读中文教育的关珮姿，从小立志成为中文老师，但在实习期间接触到幕前工作后发掘出更多可能性，因而决定转向多方面发展。纵然涉猎范畴广泛曾令她对人生方向感到迷惘，但她清楚知道自己不求大红大紫或安稳平淡，只求能开心从事热爱的工作。

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吴诺弘疑似女友关珮姿曾被旧爱骗财

不过，这位看似条件优厚的完美女友，在感情路上却曾遇人不淑。关珮姿曾接受网台节目访问时，大爆自己曾是容易受骗的「水鱼」，被前度男友呃走全副身家。当时她明知男方欠债，仍愚蠢地交出大笔积蓄供对方「投资」，最终对方以微薄「利息」作掩饰后便人间蒸发。她更坦承以往拍拖极具「港女」性格，要求男友长期报备行踪兼拍照证明，如今回望才惊觉把对方逼得太紧。经历过情伤与成长，如今关珮姿疑似与吴诺弘擦出爱火，虽然未知是真认爱还是新合作宣传，但不少粉丝已纷纷为两人送上祝福。

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