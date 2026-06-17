汤令山罕谈「有冇拍拖」回应疑似新恋情 与Moon Tang邓凯文分手3年 狂Like林熙彤IG泄蜜？

唱作才子汤令山（Gareth. T）甩拖三年，早前罕有地在承认「已有心仪对象」，其后传出与电影《夜王》饰演舞小姐「BB」的22岁林熙彤（Hazel）拍拖。日前汤令山到马来西亚举行《Prince Of nothing 心零王子》巡演第二站，对恋情大卖关子，直言「我都可以答嘅，有冇拍拖？同边个拍拖都唔想答，想留返啲空间俾自己。」疑保护地下情，掀起网民热烈讨论。

汤令山街头密会露端倪

汤令山与林熙彤的绯闻于今年5月传出，有指一头招牌金发配眼镜的汤令山，与长发女伴在湾仔街头漫步被人目击，二人疑为保护恋情，刻意保持距离，而且女方头戴Cap帽，穿上卫衣、外套加阔脚裤「包到冚」。有网民翻查林熙彤的IG照片，发现身上的衣饰与林熙彤极为脗合。

林熙彤衣著疑被认出

网民指出，林熙彤拥有一件款式相似的啡拼卡其色反领外套，同款的打结白色斜孭袋，连当日女伴佩戴的粉红色Cap帽，亦与林熙彤曾戴过的帽款如出一辙，令绯闻的可信度飙升。据悉，汤令山与林熙彤透过华纳音乐的幕后女工作人员牵线，由朋友开始慢慢发展。

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汤令山520凭歌寄意

一直自称性格内敛的汤令山，曾表示不会主动告白，宁愿把恋爱的悸动写入歌中。巧合的是，汤令山特意选择在充满示爱意味的「520」，5月20日推出筹备两年的新歌《玻璃》。汤令山曾回复歌迷催促发布新歌，当时称「要找到一个爱得很透明的人才发」、「再爱的时候才发」，因此选择「520」面世，被解读为「爱的宣言」。

林熙彤社交网隔空放闪

林熙彤同样在5月20日透过经理人公司分享工作照，有网民留言问：「你不知道她跟GT在一起了吗？」林熙彤同日又在社交平台分享歌曲《You Know I Love You》，被揣测隔空传情。汤令山又被发现频频「秒Like」林熙彤的帖文，令热恋传闻甚嚣尘上。

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汤令山告别旧爱Moon tang

汤令山的感情生活一直备受关注，多年前曾与创作歌手Moon tang（邓凯文）因互相欣赏，继而合作成为情侣，并先后加盟华纳唱片，是乐坛公认的金童玉女，可惜二人于2023年因性格不合而分手。汤令山结束恋情后三年间推出的作品，都被指「凭歌寄意」对旧爱未忘情。

林熙彤新生代影坛女神

至于汤令山绯闻新欢林熙彤，去年毕业于香港理工大学平面设计系，入行初期一度身兼学生、艺人两职。林熙彤曾演出张天赋（MC）的《老派约会之必要》MV，并参演ViuTV剧集《哪一天我们会红》，今年凭电影《夜王》饰演舞小姐「BB」一角，受到关注，成为影坛新贵。