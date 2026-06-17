叶子楣槟城庆祝「登六」 投资酒店生意越做越大 对表演工作仍有热情

叶子楣（Amy）早前跳出舒适圈进军商界，在她马来西亚生意合伙人庄美娥邀请下，于当地著名城市槟城投资酒店业。她们在世界文化遗产槟城乔治市古迹区以《槟城四大天凰酒店》系列为主题，打造了《明星之家酒店》、《爱情巷酒店》、《乐台居古迹酒店》和全球独一无二的《榴梿酒店》，Amy因此晋身成为商界女强人，在马来西亚生意越做越大，大家也称赞她有独到的投资眼光。

Amy透过槟城古迹酒店平台推动文化传承

日前Amy特别飞赴马来西亚槟城，出席马来西亚舞蹈联合会11周年纪念晚宴，顺道为她参与的第二间酒店《乐台居古迹酒店》举行开幕仪式，Amy兴奋表示：「乐台居古迹酒店设于拥有百年历史，建于1919年的乐台居建筑，这是我参与经营的第二家精品酒店，内里更有一间房以我的名字叶子楣命名，接着还计划以其他国际著名艺人的名字为其他房间命名。」Amy近年除演艺工作外，其余时间都用来学习酒店经营，目前正透过数个槟城古迹酒店平台推动文化传承，并探索更多与当地旅游业结合的发展机会，希望能在新领域学习与成长。

Amy希望事事顺利

晚宴当晚Amy更以「乐台居非执行董事与品牌大使」身份，接受由大马旅游局副主席兼槟城港务局主席拿督杨顺兴颁发因活化乐台居古迹成为酒店的嘉许奖座，而令她最惊喜的是全场接近600名宾客齐唱生日歌为她庆祝「登六」，Amy感恩说：「这是自己首次在槟城庆祝生日，给我留下十分深刻的印象，生意伙伴Evians特别在闹市买下巨型广告灯箱给我送上祝福，在街头墙壁上更绘画上我的样子欢迎我来到槟城，让我感到这里的人真的很热情。自从开始进军商界并在槟城投资酒店产业后，我与当地建立了深厚情谊，也有了更多机会接触槟城社会，当地人处处流露出真诚与友善。不少朋友经常邀请我来槟城长住，未来若机缘成熟，我不排除考虑把槟城列为生活据点之一。」Amy续说：「生日愿望是身体健康，心想事成，要有计划才能有将来，我希望事事顺利，人生的下半场要活得精彩。自己近年大部份时间投入商业领域，但未来若遇到合适的剧本与理想角色，当然是会考虑，如果能兼顾酒店事业和演艺工作，双线发展其实也不错。对表演工作依然保有热情，但一切顺势而为，不刻意强求。」

Amy姐姐也有到场庆祝生日

Amy的姐姐也有在槟城为她庆祝生日，他们一行人把握机会尽情享受槟城美食，身为榴梿与海鲜爱好者的Amy透露：「短短几天内已经品尝三次榴梿，但仍未吃到一直念念不忘的本地野生河鲜『忘不了』，每次想起这些美食都令人垂涎三尺。槟城不仅拥有浓厚人情味，也拥有让人难以抗拒的美食魅力，每次到访槟城让人流连忘返！」