Brooklyn拍广告影射与父母决裂遭网民炮轰 斥碧咸夫妇「导妹妹Harper做骚」利用狗仔队

英国前球星碧咸（David Beckham）的大仔Brooklyn与父母之间的家庭风波持续升温。Brooklyn昨日在网上分享为外卖平台拍的宣传片，片中他坐在梳化上，手持世界杯门票，对镜头说：「你可能想知道为何我要留在家中看2026年世界杯⋯⋯说来话长。」广告最后打出「事情有些复杂，敬请期待」的字样，Brooklyn亦以「Long story（说来话长）」作为贴文标题。

碧咸见到感「非常心碎」

外界普遍将广告诠释为他借题影射与父母决裂，因为碧咸与老友汤告鲁斯（Tom Cruise）上周在洛杉矶睇世界杯开幕礼，而Brooklyn目前亦居住于洛杉矶，他在广告中就算有世界杯门票都去不了现场睇，似乎暗示避免与碧咸同场。宣传片一出，Brooklyn即被闹爆，网民指他仍借父母之名赚钱。有消息人士透露，碧咸夫妇看到广告后感到「非常心碎」，直言Brooklyn以家人不和来开玩笑，令全家伤透了心。

碧咸称Harper想念哥哥

Brooklyn上周五缺席了碧咸在荷里活星光大道的获星典礼，14岁妹妹Harper Seven之后被拍到造访他位于比华利山的豪宅，期望与分隔18个月的哥哥重聚，但无人应门，她最终只能留下一封亲笔信便黯然离去。其后，Brooklyn透过发言人直指父母的公关团队刻意策划Harper送信的一幕，是为等候在场的狗仔队而精心设计的一场骚。碧咸方面则强烈否认，称指控「毫无必要」，又形容Harper只是一个非常想念哥哥的无辜女孩。