Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Brooklyn拍广告影射与父母决裂遭网民炮轰 斥碧咸夫妇「导妹妹Harper做骚」利用狗仔队

影视圈
更新时间：23:45 2026-06-16 HKT
发布时间：23:45 2026-06-16 HKT

英国前球星碧咸（David Beckham）的大仔Brooklyn与父母之间的家庭风波持续升温。Brooklyn昨日在网上分享为外卖平台拍的宣传片，片中他坐在梳化上，手持世界杯门票，对镜头说：「你可能想知道为何我要留在家中看2026年世界杯⋯⋯说来话长。」广告最后打出「事情有些复杂，敬请期待」的字样，Brooklyn亦以「Long story（说来话长）」作为贴文标题。

碧咸见到感「非常心碎」

外界普遍将广告诠释为他借题影射与父母决裂，因为碧咸与老友汤告鲁斯（Tom Cruise）上周在洛杉矶睇世界杯开幕礼，而Brooklyn目前亦居住于洛杉矶，他在广告中就算有世界杯门票都去不了现场睇，似乎暗示避免与碧咸同场。宣传片一出，Brooklyn即被闹爆，网民指他仍借父母之名赚钱。有消息人士透露，碧咸夫妇看到广告后感到「非常心碎」，直言Brooklyn以家人不和来开玩笑，令全家伤透了心。

碧咸称Harper想念哥哥

Brooklyn上周五缺席了碧咸在荷里活星光大道的获星典礼，14岁妹妹Harper Seven之后被拍到造访他位于比华利山的豪宅，期望与分隔18个月的哥哥重聚，但无人应门，她最终只能留下一封亲笔信便黯然离去。其后，Brooklyn透过发言人直指父母的公关团队刻意策划Harper送信的一幕，是为等候在场的狗仔队而精心设计的一场骚。碧咸方面则强烈否认，称指控「毫无必要」，又形容Harper只是一个非常想念哥哥的无辜女孩。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
月入6万失业劈价求2万工遭狠拒 面试官「一番话」揭残酷真相 42岁港爸崩溃：「我系个仔负面教材！」｜Juicy叮
月入6万失业劈价求2万工遭狠拒 面试官「一番话」揭残酷真相 42岁港爸崩溃：「我系个仔负面教材！」｜Juicy叮
时事热话
13小时前
星岛申诉王 | 网上控诉港妻「派帽」9个月大女儿非亲生 韩籍丈夫独家受访斥奸夫：不配为人师表
星岛申诉王 | 网上控诉港妻「派帽」9个月大女儿非亲生 韩籍丈夫独家受访斥奸夫：不配为人师表
申诉热话
5小时前
蔡一杰癌细胞扩散暴瘦？ 樊亦敏曝光好友最新状况 身上一个部位胀起引起健康揣测
蔡一杰癌细胞扩散暴瘦？ 樊亦敏曝光好友最新状况 身上一个部位胀起引起健康揣测
影视圈
8小时前
00:32
有片｜青沙公路客货车疑跣胎 的士挨撞翻滚数圈 两乘客抛出车外当场死亡
突发
1小时前
大懵装修工人走错楼层拆错房 邻居靓装单位一夜变「毛坯房」 终交由法院裁决
大懵装修工人走错楼层拆错房 邻居靓装单位一夜变「毛坯房」 终交由法院裁决
家居装修
2026-06-15 16:13 HKT
赵世曾长女赵式芝与同性密友JW甜爆同框 逆龄生长展现幸福笑容 父曾豪掷5亿招驸马
赵世曾长女赵式芝与同性密友JW甜爆同框 逆龄生长展现幸福笑容 父曾豪掷5亿招驸马
影视圈
13小时前
年过60岁退休夫妇轮候公屋5年终「上岸」 2原因点名望派东涌 网民称「行运」：依家都系派东涌新楼
年过60岁退休夫妇轮候公屋5年终「上岸」 2原因望派东涌 网民称「行运」：依家都系派东涌新楼
生活百科
9小时前
关之琳零滤镜真实颜值变异惊人？  网民叹五官斧凿痕迹明显：之前不是这样子
关之琳零滤镜真实颜值变异惊人？  网民叹五官斧凿痕迹明显：之前不是这样子
影视圈
15小时前
沙田龙华酒店苦呻生意冷清 老板娘变卖物业补贴+收入仅够「养员工」 逾80年历史曾接待金庸/李小龙
沙田龙华酒店苦呻生意冷清 老板娘变卖物业补贴+收入仅够「养员工」 逾80年历史曾接待金庸/李小龙
饮食
6小时前
疑似游客？油麻地站冲门险酿悲剧 硬拖幼童撼港铁车门 网民睇到心寒：一眼都无望个仔？｜Juicy叮
01:05
疑似游客？油麻地站冲门险酿悲剧 硬拖幼童撼港铁车门 网民睇到心寒：一眼都无望个仔？｜Juicy叮
时事热话
10小时前