东张西望丨「送饭氹层楼」伯伯压力大发烧入院 怒轰送饭员邻居「狼心狗肺」誓取回物业

TVB节目《东张西望》今晚（16日）继续跟进「送饭氹层楼」事件，91岁的伯伯疑在被误导的情况下，签下「送赠契约」（Deed of Gift），将自己名下唯一的物业，送给以「照顾」为名的邻居「陈太」。事件曝光后，陈太在镜头前态度嚣张，坚拒交还物业，更狂言「唔会负责」照顾伯伯，令全城震怒。

伯伯忧心难入睡发烧

伯伯在主持李旻芳采访时，姨甥孙问伯伯：「你在生嘅时候俾佢？定系走咗之后先俾佢？」伯伯表示：「走咗之后先俾佢。」因太太离世后，姨甥孙又移居加拿大，没有亲人在香港，没办法照顾自己，因此要倚靠邻居：「邻居，呢样有一个保障。」但陈太与伯伯及其家属、李旻芳对质期间，只坚称可让伯伯住到终老，其他只尽能力不会负责。令伯伯大感无奈：「 做咗嘅事，错咗就系错咗。」

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随着陈太拒绝向伯伯作出任何白纸黑字的保障承诺，本已年迈的伯伯，疑因承受极大的精神压力，健康状况急剧转差，早前一度因发烧及身体不适，需要入院治疗。姨甥孙在医院与伯伯的对话，坦承在律师楼没有解释过文件内容，伯伯连律师姓名都不知道。

伯伯赠物业为「将来照顾我」

伯伯复述当时被问「你有冇仔女？」、「有冇亲兄弟姊妹？」伯伯均表示：「冇，疏堂嘅就有。」对于转赠物业理由，伯伯表示：「因为我老婆年纪大啦，需要人照顾，想佢照顾，所以将间屋畀佢，将来照顾我嘅意思，就系咁多，一句话都…到依家咁多年，我个脑仲记得。」

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对于「送契」内容，伯伯直言没有睇过，包括「你签𠮶份文件佢有冇俾你睇？」、「有冇解释俾你听？」、「个内容佢冇读俾你听？」伯伯都表示：「冇」，更爆出：「完全一啲都冇，讲完说话，半个钟头走人喇。」伯伯认清陈太的真面目后，有所决定表示：「决定攞返，（攞返咩呀？）攞返层楼唔俾佢。」

伯伯被陈太蒙蔽斥冇人性

为协助孤立无援的伯伯，节目组邀请大律师陆伟雄亲自出马，陆大律师详细审阅长达70多页的「送赠契约」文件外，又前往医院探望伯伯，了解签署当日的真实情况。躺在病床上的伯伯显得十分憔悴，回想起被陈太的「好意」蒙蔽大骂对方：「佢个人依家好似狼心狗肺，冇人性！」

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伯伯委屈地爆出陈太过往曾对两老的关怀：「之前佢唔系咁㗎，逢系端午节就买咸肉糭、裹蒸糭俾佢（伯伯太太）食。佢老公钟意食乳鸽都唔舍得买，我知道就日日去买畀佢食，一只我食，一只俾佢（老公）食。呢个人真系冇良心，我对你咁好，去旅行买嘢俾佢食。佢个女去第度做嘢，封1000蚊美金呀（给陈太女儿），婆婆以为佢好人嚟㗎。」对于陈太过桥抽板，伯伯斥责：「一只狼咁，氹下氹下你，食咗你。豺狼嚟㗎，唔系人，人面兽心。」

姨甥孙三个月奔波终现转机

大律师陆伟雄会晤伯伯后，向伯伯的姨甥孙提供专业的法律建议。姨甥孙经过三个月的奔波，在节目尾声透露案件的最新进展，并感谢节目及陆大律师的鼎力相助：「让我知道这个世界还有正义、有公理，等我知道一直以嚟唔系得我一个孤军作战。」