走过历史大地丨黄金拍档合体遭滑铁卢？首播惹网民正反两极热议：挑战紧观众嘅接受程度

由「黄金拍档」洪永城（Tony）和黄翠如（Priscilla）主持香港电视史上首个融合真人+Ai的旅游资讯综艺节目《走过历史大地》昨晚（15日）首播，并将一连两星期逢周一至周五晚九点半翡翠台播映。今次是二人相隔七年再度合体， 首站将穿越到「最古老文明发源地之一」的古埃及，360度构世界七大奇迹中唯一现存的「胡夫金字塔」、还会顺应潮流来个古埃及工人村 Room Tour。节目播出后，在Threads引来网民两极的激烈讨论。

Threads引来网民两极的激烈讨论

有人留言：「有冇人可以话我知，TVB套《走过历史大地》到底发生咩事？」接着再有人说：「期望太高，睇完觉得好失望，.其实净系睇佢哋两个去旅行、睇佢哋互串、听佢哋讲下笑、正正常常介绍历史已经好足够。」、「无聊到一个点，睇左10分钟都吾知仲乜。」、「挑战紧观众嘅接受程度。」不过亦有人说：「老实讲，冇期待、冇失望，反而系香港未见到呢类型节目，多啲种类唔系仲好咩？」

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洪永城黄翠如在AI 世界依然冇放过

「黄金拍档」洪永城（Tony）和黄翠如（Priscilla）由节目开始到最后都是句句揾位窒对方，早在第一回合的「金字塔常识问答比赛」中已笑料百出，最搞笑是当洪永城问完黄翠如「知唔知60吨等于1154个黄翠如」后，下一句即马上吐槽：「我见到咁多石头（230万块）都冇密集恐惧症，但当我见到咁多个黄翠如，我就觉得呢个世界已经冇得救。」就算在AI 世界，2人都是对对方有杀错冇放过，洪永城感叹：「如果有一日我死咗，我都要葬喺将军澳坟场，每日凝望住TVB？」黄翠如即毒舌「明撑暗Mean」：「你系辛苦命，点都会得永生唔会死架？！」而当洪永城在建造金字塔现场遇险，黄翠如第一反应竟是割席，当洪永城求金字塔工人不要杀他们时，翠如的反应竟是：「嗱，唔系『我哋』呀，系『你』咋！」更将洪永城「卖猪仔」点去搬石。谈到相隔七年再合作，黄翠如笑言要热身，并坦言事前做足功课：「我真系好耐冇开工，我都好紧张，甚至同导演讲想睇playback，睇吓我同洪永城一齐嘅节奏或者出嚟嘅火花系点，头两日都主要系摸索。我哋唔系专登刻意去嗌交，今次好多时我哋系睇完啲AI片或者之前睇定资料，摸吓大家有咩唔同嘅切入点，度稿时再撞吓咁。（呢啲就系你哋咁多年嘅默契？）系啰，大家睇嘅世界唔同，我哋嘅默契就系好冇默契。」至于洪永城笑言虽然成日寸黄翠如，但希望出来的效果是窝心：「希望观众会觉得得意同搞笑。」

第一集首播后网民反应超激烈

不过第一集首播后，网民的反应超激烈，在Threads连环开po，因今次有别于一般流于吃喝玩乐的传统旅游节目，有人觉得节目透过 AI 技术让主持人「穿越」回历史现场，例如亲历金字塔建造、二战现场或变身罗马竞技场角斗士，网民大赞「TVB 终于肯试新嘢，值得支持」 ，同时亦有人觉得在黄金拍档合体这情怀上，两人的爆笑火花与烂 Gag、还有透过AI 还原历史场景是近年难得诚意十足：「我觉得几有趣，纯历史节目唔会放在黄金时段播。」、「真系难服侍！播剧又话旧，试新嘢又唔like，你做电视台啰！」但亦有人觉得：「本身极度期待呢套嘢！ 因为好耐冇睇洪永城加黄翠如！ 点知套嘢劲尴尬， 都唔知想点！！ 历史节目又唔系， 卡通片节目又唔系， 旅游节目又唔系！仲要无啦啦卖广告， 好肉酸！真人𠮶part本身都好地地， 但AI𠮶part好核突， 好唔夹！好地地而家嘥咗个题材！」其中有一part出现植入式防晒广告，有网民直言：「新尝试支持，见到卖广告觉得几搞笑。」、「黑人唔洗用防晒...完全唔符合科学原理。」、「真系无谂过AI部份会咁样卖广告。」

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洪永城在市集示范如何狮子开大口杀价

在今晚（16日）播出的第二集，洪永城及黄翠如将走访古／今埃及开罗，探讨狮身人面像为何「冇咗个鼻」之余，还会亲身体验木乃伊长达70天的复杂制作过程，他们还走访了以「埃及林子祥」唛头闻名、全世界其中一间最传奇餐厅品尝叫价港币11元only 的「埃及捞起」、开罗埃及博物馆及哈利利市集，期间洪永城示范如何狮子开大口将10蚊美金杀价杀到1蚊美金，最终竟遭店主指控是「阿里爸爸」（盗贼）。二人亦会争著为对方挑选「极其唔衬」兼款式夸张的埃及风服饰，当洪永城拿起闪片Shocking Pink低胸露腰高衩裙要黄翠如试穿时，黄翠如即一面愠怒兼冇佢咁好气：「几日之前我已经讲咗你一定拣呢个」、「凭你嘅良心再重新拣过！」之后店主帮洪永城试穿一件金光闪闪的服饰，眼见被包到「成头金」的洪永城生无可恋，黄翠如笑住落井下石：「好正呀，你终于有贵气嘅感觉喇，识咗你咁多年，第一次觉得你都ok吖原来！」