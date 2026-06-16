谢玲玲新疆游缺席细仔林孝能清华双硕士毕业 拒当软弱单亲妈行铁腕教育缔造「一门六杰」

曾在60年被誉为天才童星的「婉君表妹」谢玲玲在1980年与林建岳博士结婚并育有五个儿女，包括林孝贤、林恬儿（Emily）、林颢伊（前名林爱儿）、林心儿（Elly）及林孝能（Lucas），虽然五子女出身名门，但谢玲玲对子女的教育和品德要求极为严格，成功将他们全部培育为高学历、有教养的社会菁英。

谢玲玲缺席小儿子林孝能双硕士毕业礼

日前谢玲玲在社交平台贴上小儿子林孝能双硕士毕业礼的相片并说：「小儿子孝能拿下清华、香港城市大学双硕士，满心欣慰！ 好在哥、姐到场支持，可惜我这个贪玩老妈行程早排满，直奔新疆游。庆贺暂缓，美景先打卡！」其实谢玲玲自己也深受子女影响，于2025年获颁名誉文学博士，成就了「一门六博士/硕士」的佳话。

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林孝贤林恬儿见证这个重要时刻

谢玲玲在社交平台分享小儿子林孝能出席毕业礼的片段，看到林孝能穿上毕业袍，自信满满地走上台鞠躬领取证书，哥哥林孝贤和家姐林恬儿亦有到场见证这个重要时刻，穿上Deep V黑色晚装的林恬儿贴上与细佬林孝能的合照并说：「为弟弟从清华大学+香港城市大学EMBA+MPA课程毕业感到无比自豪！很高兴他没花七年。」有网民留言：「孝能真是太棒啦，这孩子一看就很聪明善良而且一身正气，姐姐把孩子们培养的太好。」、「真是用心培养孩子的好妈妈，每个子女都优秀。」、「姐姐自己优秀，儿女也优秀」、「不得不说玲姨这几个小孩都培养教育的很好。」、「希望玲玲姐可以多分享教育方面的经验。」

谢玲玲30年前已是一名「怪兽家长」

谢玲玲的5个子女中有两位博士，一位双硕士、一位硕士，她曾表示离婚后很怕人家说她是单亲妈妈不会教小孩，所以对子女的学业、品德要求很高，30年前已是一名「怪兽家长」：「一位补习老师，成个晏昼都喺屋企，一个补完又一个。」接着一班仔女年终无休地学芭蕾舞、学琴、学小提琴、学功夫，谢玲玲坦言会体罚：「我都系畀爹哋妈咪喺屋企打，所以我教仔都要严。其实仔女有冇成就，系妈咪虚荣感，呢方面我承认嘅，我一定要佢哋读到硕士、博士，讲出嚟就自己都好proud of，好开心。」不过她更希望子女有真本事和一技之长，这样即使未来生活发生重大变故，学到的知识也能成为他们渡过难关的底气。当儿女念到博士后，谢玲玲也想跟儿女一样拿博士，她曾在北京知名的长江商学院修读 CEO 课程，2025年获母校中国文化大学戏剧系颁发名誉文学博士学位，表彰其在影视、教育、公益及商界的杰出贡献。

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