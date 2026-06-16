港姐2026丨入围佳丽名单曝光 大热符冬钰突退选爆隐情 陈梓颖借诗词吐参选梦碎

《2026香港小姐竞选》将于今年8月底进行决赛，经过二轮面试后，今日（16日）大会安排正式入围的佳丽进行发型大改造，朝早12位佳丽陆续现身位于金钟的发型屋，分别是大热的李泽欣与吴倬希，以及袁丝珩、李澄晴、卢蔚晴、谭雅文、汤家琳、颜懿菲、杨媛媛、邓匡闵、周芳姿和魏欣。

符冬钰陈梓颖统统「冇得留低」

不过赛前被看好曾夺得温哥华华裔小姐2024冠军的23岁大热佳丽符冬钰（Shania）和去年年底曾参加《多伦多华裔小姐竞选》，并成功夺得三甲位置的陈梓颖（Cecilia） 未见踪影，还有《冲上云霄》童星林颖彤、家姐是前tvb员工、25岁王韵婷（Rita）与及「百万网红」温思婷（抖音名称温思儿）统统「冇得留低」！

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早前以交换生身份来港的符冬钰（Shania）在加拿大出生，于英属哥伦比亚大学修读语言学学士，她曾参选《温哥华华裔小姐竞选2024》夺得冠军兼「才智出众奖」双料殊荣，今年符冬钰现身港姐面试后，迅速成为热门人选，有指评判对她的表现相当满意，不少网民认为她具备「冠军相」，但今日的发型大改造偏偏未见她的芳踪，，有网民发现，原来上周在第二轮面试后，符冬钰曾表示为第二轮预选赛感到超级自豪：「说实话，交换生生活和选美预赛连轴转，一切都发生得太快，感觉像做梦一样，我甚至觉得自己还坐在温哥华的床上。」但其后有再留言：「非常感谢每一位在初赛中鼓励和支持我的人。然而遗憾的是，由于时间安排上的冲突，我无法参加比赛。」事件惹来不少揣测：「咁记得明年搞定身份来呀。」、「好可惜，睇好你拿三甲的。咁继续练好广东话，明年有机会再参加」、「她是这届最漂亮的」、「天啊，好遗憾」、「下一年继续参加吧。」更有网民小红书爆料：「大家不用猜测了，她是以交换生的身份来香港的，连临时身份证都没有，所以没法继续参赛。」不过符冬钰至今未有再透露退选原因。

与此同时，去年年底曾参加《多伦多华裔小姐竞选》，并成功夺得三甲位置的陈梓颖（Cecilia）同样无缘入围，陈梓颖在她的社交平台为今次落败留言：「2026港姐之旅毕业快乐！终于可以静下心来，和一直默默支持我的朋友们交代一下近况。今年的港姐竞选，我的旅程就到此为止啦！这段时间私信都快被大家塞满了，看到好多姐妹在我第一次面试的帖子下给我建议鼓励，心里真的热乎乎的。对于这个结果，心中难免有些怅然。毕竟这是我从小到大渴望的港姐舞台，我付出了百分之百的努力去对待这两次面试。或许是运气还差了那么一点点，又或许是属于我的最好时机还没到来。但尽力过，争取过，就足够对得起那个勇敢报名的自己！轻舟已过万重山，选美只是人生的一站，而非全部。摘下选美的标签，未来的日子里，我依然会带著这份自信，在自己的世界里继续精彩。祝愿今年成功晋级的姐妹们在舞台上尽情绽放，我会在电视机前继续为你们疯狂鼓掌，2026香港小姐再见！」「百万网红」温思婷亦在网上留言：「我没有进决赛啦！后面回归打工人，好好做内容。」

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