萧秉治首个香港个唱圆满落幕：苦练粤语惊喜翻唱《黑玻璃》预告月底来港与姜涛合作

华语乐坛公认的「金曲制造机」的实力唱作人萧秉治，前晚（13日）在东蒲胡李名静体育馆举行他首次以个人身份在香港的演唱会《活著Alive》巡回演唱会香港站。为回馈久候的香港fans，他不仅将历年经典一次唱足，更苦练粤语，献唱热门单曲《黑玻璃》。

萧秉治强劲开场全场沸腾

演唱会以《战神》、《Get Out》、《Super Hero》三首节奏强劲的作品揭开序幕，全场乐迷随即全程站立跟唱，气氛瞬间沸腾。唱毕后，萧秉治难掩感动，向台下分享：「大家好，这是第一次香港演唱会吗？不是，只是很久啦，对不对？很久了！个人什么？个人第一次？对，之前有MP，跟GX，然后这是第一次（香港）个人演唱会。大家都好厉害，每一首都一起唱。希望今晚大家都不是《外人》。」

萧秉治惊喜粤语献唱《黑玻璃》

分享过后，萧秉治唱出两首抒情歌后为观众送惊喜：「刚才说有惊喜送大家，我特别挑了一首，我不停听、不停自己拼音，听说是香港很受欢迎的《黑玻璃》。」萧秉治以粤语唱出《黑玻璃》后，全场观众报以热烈欢呼，大叫「好犀利」。他略带腼腆地说：「下次有机会再嚟香港，我会再练好啲。」之后更调皮地让大家看提词机内拼音，尴尬笑说：「基本是没逻辑的拼音，只有我看懂！好了好了，不要看了，都是听我啲歌啦。」场面惹笑。

萧秉治嘉宾萧景鸿合唱《分合》

嘉宾环节同样惊喜十足。萧秉治邀请到天团Energy成员萧景鸿（阿弟）担任嘉宾，两人合唱的《分合》，正是萧秉治当年为Energy量身订做谱写的歌曲；萧秉治又特别感谢阿弟，说：「阿弟哥最近都忙著准备个人专辑，还是专程飞来香港做我嘉宾。」他更即场帮阿弟哥打广告，说他将7月在台北、9月在高雄举行《以我为名》专辑同名演唱会，随后让阿弟唱出全新单曲《以我为名》。

萧秉治感谢贵人五月天

萧秉治随后又感谢贵人五月天，感激他们一直以来的支持与提携，并再次感性多谢每一位买飞入场的朋友。直言最初有担心反应，但看见全场坐满人，好多谢大家支持，说：「真的好感谢大家，工作辛苦都愿意花钱支持我，好开心、好感动。」他更透露6月28日将会再来香港，出席一个音乐颁奖礼，届时会与MIRROR成员姜涛合作，呼吁歌迷密切留意。他诚恳地说：「希望大家喜欢今晚，不会觉得浪费了金钱同时间。」

萧秉治以《520》温馨作结

演唱会尾声，萧秉治再一次多谢香港歌迷，说很喜欢香港，特别是香港美食和烧鹅，继而将《在有你的星球》送给歌迷：「希望和大家活在同一个星球，这样感觉便会幸福。」演唱会最后一首歌，萧秉治以甜蜜定情曲《520》表达对歌迷的心声，他更落台与歌迷逐一合照、派出手指心，场面温馨。唱毕后，全场香港歌迷自发大合唱《520》送别，为这个首个香港个人演唱会画上圆满句号，而《活著Alive》世巡下一站演唱会将于6月20日移师西安举行、7月4日吉隆坡、8月1日新加坡以及最终站12月12日上海。

