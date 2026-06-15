吴文忻追思弥撒丨彭秀慧代闺密澄清最后冇离婚 指陈剑陵以「丈夫」身份处理后事：同两女关系好好

前港姐吴文忻（Natalie）于6月9日在医院睡梦中安详离世，终年51岁。天主教香港教区副主教陈志明神父今日（15日）为吴文忻举行追思弥撒，除丈夫陈剑陵及两位女儿到场外，约有五十位公众出席，包括其生前好友彭秀慧。陈剑陵于弥撒期间神情肃穆，诚心合十双手祈祷，两女则心情平静。彭秀慧情绪则较激动，在读经祷告期间多次悲伤落泪，不停以纸巾抹眼。

彭秀慧慰问吴文忻两女儿

弥撒完结后，陈剑陵携同两女、彭秀慧上前向吴文忻遗像默哀鞠躬。彭秀慧离开教堂期间，于走廊与吴文忻两女低声倾谈，请好友女儿要继续乖巧听话，彭秀慧亦与陈神父互相问候及握手道谢。

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彭秀慧指吴文忻夫妇关系曾陷低谷

彭秀慧于弥撒后接受访问，表示今日为吴文忻「头七」，因此陈神父决定主持弥撒请教友一同祈祷。彭秀慧于弥撒期间情绪激动，她坦言：「触动唔系嚟自经文，系嚟自环境。」彭秀慧哽咽续指：「我小学同佢一齐去教堂，每年圣诞节都同佢一齐嚟弥撒。反而大个咗，我哋就冇一齐去教堂。」

彭秀慧就吴文忻生前婚姻状态进行澄清：「其实唔系前夫，佢哋冇分开，我都想澄清一下佢哋冇，所以爸爸一直有照顾两个女，两个女同爸爸好亲近，关系好好，大家可以放心。」彭秀慧透露与吴文忻丈夫亦相熟，坦言夫妇关系曾陷低谷：「佢哋可能有意见上唔啱，真系谂过分开，但系我只能够话最后系冇分开到。因为Natalie嘅病，丈夫都有一个感觉系一家人嚟，有咩唔同意见都好，都有照顾两个女。」

彭秀慧透露吴文忻没有遗愿未了

彭秀慧表示陈剑陵乐观面对外间报道或讨论，希望低调处理事件，并透过自己对外纠正说法：「佢唔系前夫，佢哋冇分开到，所以佢绝对系用丈夫身份处理后事。」彭秀慧表示吴文忻两女年纪尚幼，或许未理解生离死别，情绪亦由父亲照顾，并有学校老师及社工特别支援。

彭秀慧表示自己将参与好友身后事安排：「丧礼安排、后事都要帮手，因为爸爸主力睇住两个女，所以我同另一个朋友帮手联络安排。」彭秀慧亦透露吴文忻临终情况，透露没有遗愿未了：「冇特别未了心愿，我谂佢最重要两个女要快乐、要健康，系最挂住两个女。呢样佢可以放心，同埋两个女有去到医院见佢最后一面，我都好感恩。」

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