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Gareth.T汤令山澳门终极加场7月3日 两场门票一小时扫光 被问感情状况：想留空间

影视圈
更新时间：17:45 2026-06-15 HKT
发布时间：17:45 2026-06-15 HKT

从「心伤」到「心零」，Gareth.T汤令山的重生之旅继续席卷亚洲。万众期待的澳门站，原定7月4日及加开的7月5日门票均于一小时内被扫清，随即宣布终极加开7月3日（星期五）最终场，门票将于6月16日（星期二）中午 12 时公开发售。与此同时，前晚（13日）《Prince Of nothing 心零王子》巡演第二站于马来西亚云顶盛大举行，Gareth不但带来多首经典作品，更惊喜选唱马来西亚天后梁静茹的《会呼吸的痛》，向当地乐迷致敬，全场掌声雷动。

Gareth.T汤令山唔想答有冇拍拖

每站设有结他手Teddy代观众提问环节，亦成为巡演一大暖心彩蛋。来到马来西亚站，除了例牌的「食咗饭未」之外，Teddy 更带来一条刺激问题，直接问 Gareth有没有女朋友。Gareth由本来不想回应，到从容说道：「我都可以答嘅，有冇拍拖？同边个拍拖都唔想答，想留返啲空间俾自己。」真挚而保有边界的回答，引来全场理解与欢呼。

Gareth.T汤令山抛出签名海报送观众

音乐上，Gareth继台北站后再次呈现乐迷心水歌曲《玻璃》，马来西亚站更为乐迷带来惊喜。首唱刚录好两天的全新国语作品《我只懂》。整场演出高潮迭起：当然少不了《用背脊唱情歌》的全场大合唱环节，乐迷一同唱出刻骨铭心的旋律，场面温馨动人；唱完《玻璃》一曲后，他更在台上抛出亲笔签名海报送给现场观众，瞬间掀起全场欢呼。

Gareth.T汤令山Encore穿越人群

Encore环节中，Gareth延续感动，以《跟悲伤结了帐》一曲从观众席步出，穿越人群返回舞台，近距离与乐迷互动，为「与悲伤正式结帐」的旅程写下最真挚的注脚。此外，他更惊喜演绎了卢广仲的《刻在我心底的名字》；Gareth曾在访问中提及卢广仲是他希望合作的歌手之一，今次选唱此曲，别具意义。

Gareth.T汤令山连结华语经典迈向终章

接下来 Gareth 将于6月27日澳洲悉尼站继续与各地乐迷一同告别悲伤。从台北翻唱陶喆《流沙》，到云顶致敬梁静茹《会呼吸的痛》、首唱国语新作《我只懂》，再到《刻在我心底的名字》，Gareth 正一步步将自己的音乐影响力与华语乐坛经典连结。告别过去，归零重生，7 月 3 日澳门终极最终场，期待与你在银河综艺馆见证这趟旅程的圆满终章。

《Gareth.T - Prince Of nothing 汤令山 - 心零王子》澳门站
原有场次：7 月 4 日（星期六）8PM 满 
          7 月 5 日（星期日）6PM 满
终极加场：2026 年 7 月 3 日（星期五）
地点：银河综艺馆
门票价格：MOP/HKD 1,288 / 988 / 788 / 588
终极加场门票发售日期及时间：6 月16日12PM
终极门票发售网站：银河票务、大麦、猫眼、Trip.com 、MPay澳门钱包、澳门售票网同步发售

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