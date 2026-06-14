白只新戏《一个部门的诞生》未上映就惊Cut场 留片场免费听陈奕迅演唱会

白只、梁雍婷、徐伟栋、导演麦天枢等到钻石山亮相电影《一个部门的诞生》优先场活动，全院满座。电影未正式上映，导演同白只都表示望观众广传观后感，慨叹对手劲，若无口碑将有cut场压力。

白只呼吁观众帮手宣传

白只形容，《一个部门的诞生》以「cut台事件」为蓝本，是一出黑色喜剧电影，他在场呼吁影迷「广传」怕有cut场压力，明言面对同期西片，「有点担心。」他同演员们会努力谢票，把握宣传机会。问到排片理想？他笑说自己只是演员，这问题要问导演，「好依靠观众反应，希望大家睇得开心！我们演员畀心机做好件事，电影上映，当然会紧张（票房）数字，希望观众多多分享，不管好坏的反应，我都好想知。」问可有感到电影业「回暖」？白只笑称自己是核心外围演员，感到前辈们仍不断奋斗，有好多人挣扎著；自己会珍惜机会，直言：「导演以前是编剧，我都想知他之后想拍甚么题材的电影，到最后要做炮灰都有意义！」

白只向朱茵偷师

谈到参与演出张蚊电影《不得不好死》同陈奕迅、两大女神朱茵、林熙蕾及柳应廷（Jer@MIRROR）合作，白只称冰岛戏份已拍完，最近在香港取景，笑言收工后会留低，向女神偷师，「我觉得未做好后辈本份，实在太享受拍摄过程，偶尔又会听到Eason哼歌，太正！（令你意外？）意外师姐（朱茵）点解可以咁靓！女神级。」问到Jer表现如何？白只说：「他非常有天赋，人好好，非常有心机，他演病人同时有强、弱一面。我不了解这个病（黑色素瘤皮肤癌），他演得非常神似。」