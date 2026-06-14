许楠㒞《我的王室死对头》爆红即卷绯闻 洪伊雪火速否认：只是大学同学

近日凭奇幻喜剧《我的王室死对头》爆红的韩星许楠㒞卷入绯闻风波，对象是身兼模特儿的女演员洪伊雪，不过女方已迅速出面否认。近日，网络上开始流传许楠㒞与洪伊雪正在拍拖，二人因同时出演出剧集《我的王室死对头》而结缘，许楠㒞在剧中饰演男主角车世界，洪伊雪则客串演出秘书一角。

洪伊雪好大反应

面对绯闻，洪伊雪昨日特别发文澄清，表示：「近期有一些关于我的说法在流传，我审慎地留下这篇文字。报道中所提及的演员只是大学时期一起上课而相熟的好同事，绝无恋爱关系。」她强调因为担心多说话反而引起更多误解，才一直未敢出声，见谣言持续发酵，担心对对方造成困扰，才决定亲自说明。洪伊雪、许楠㒞都是成均大学艺术学院演技艺术系出身。

韩孝珠同孔明睇波惹绯闻

另一边厢，女星韩孝珠亦传出绯闻，11日她被拍到与男星孔明现身首尔蚕室棒球场睇球赛。孔明身穿支持球队LG双子的球衣及球帽，韩孝珠则以米色针织衫配太阳眼镜现身，二人一同睇波即惹来拍拖传闻。不过，原来他们此行并非纯粹睇波，背后更有合作原因。MBC已确认韩孝珠与孔明将主演青春爱情剧《你的球场》，剧情讲述正在进行第2年康复治疗的王牌投手孔明遇上出身律师的体育经理人韩孝珠，展开一段重返赛场的旅程。

此外 ，《我的王室死对头》昨晚播出第12集，全国平均收视升至10.5%再创自身新高。新一集讲到面临永别回到朝鲜时代的瑞霜（林智妍饰）决定保持冷静，并鼓起勇气向车世界（许楠㒞饰）受透露二人的命运，然而，车世界无法接受瑞霜的突然归去。而车世界的爷爷亦从车祸中醒过来。