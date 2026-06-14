钟镇涛广州开骚重现「潇洒哥」造型 孖爱女唱金曲泪忆百岁亡母

B哥（钟镇涛）在电影《新精武门1991》中饰演的「潇洒哥」，绝对是香港喜剧电影史上的经典角色之一。35年后的今天，B哥把这个经典角色重现在观众面前，日前他在广州举行《及时行乐》巡回演唱会，再以35年前「潇洒哥」造型出现，穿皮帽、皮褛、皮手套加皮鞋示人。现年73岁的B哥再次驾驭起这个潇洒哥造型时，与35年前一样咁有型、咁潇洒！

钟镇涛唱《饿狼传说》

之后他又在台上大讲潇洒哥经典对白，更以这造型唱出《饿狼传说》，而今次这曲的版本更是原作刘诺生（John Laudon）出道40周年的从新编曲版本，「潇洒哥」成为首唱此版本的第一人，作曲者更特别到广州现场支持。此外，B哥的妈妈早前安详辞世，享嵩寿101岁，B哥及爱女钟懿都特别在演唱会上送上钟妈妈最爱的歌曲，B哥：「这场演出我期待了很久，但我今天心情格外沉重，因为我的母亲前阵子仙游了，享年101岁……所有工作早在很久前就全部安排好，也有不少歌迷粉丝专程由别的城市过来。我们这行始终有一句话就系The show must go on，演出终将继续。因此我还是站在这儿，希望大家继续支持我。以下呢首歌就送俾我妈妈！」

钟镇涛唱《你是如此难以忘记》感触

B哥唱梁朝伟的《你是如此难以忘记》，唱到中段时更有点感触，一度哽咽。至于钟懿则送上徐小凤的《风的季节》给嫲嫲，期望「哀伤痛痛带走」，向嫲嫲作最后道别。此外，B哥两位好友曾志伟及曾智明，更专诚到广州支持；全场观众则由个唱开始便与B哥一起大合唱，唱足3个小时，看见如此多热情观众支持，B哥再度感触落泪。