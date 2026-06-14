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黄大炜离世终年61岁 香港出生家世显赫 台湾爆红被封摇滚教父 名曲〈你把我灌醉〉成绝响

影视圈
更新时间：15:27 2026-06-14 HKT
发布时间：15:27 2026-06-14 HKT

歌手黄大炜离世，终年61岁。黄大炜曾以〈让每个人都心碎〉、〈你把我灌醉〉等经典代表作红遍华人地区，被台湾乐坛封为「摇滚教父」。今日（14日）由家属委托律师发布声明证实黄大炜死讯，黄大炜在香港出生、美国长大、台湾发展，上个月才回流夏威夷，想不到却在美国时间6月2日在姊姊家中骤逝。他不仅音乐才华洋溢，更是张作霖、张学良家族的后代。消息一出，让大批歌迷感到悲痛与不舍。

黄大炜回流美国夏威夷半年骤逝

黄大炜在2025年12月27日结束了在台湾的生活，与姊姊一同回到美国夏威夷定居。然而才短短半年，黄大炜的胞姊Consulina Wong与Joann Wong今日（14日）正式委托「汉英得力法律事务所」陈镇宏律师代为发布声明，证实黄大炜已于当地时间2026年6月2日早晨骤然离世。

家属在声明中悲痛表示，在黄大炜生命的最后一个月里，他原本还满心期待地要带著音乐再度出发，无奈却发生憾事。针对黄大炜的后事，将由两位依法成为全体继承人的胞姊全权处理；而他遗留下来的珍贵音乐资产，也将以该律师事务所为唯一合法的授权窗口。

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黄大炜家属发表严正声明

此外，针对黄大炜的演艺事业与对外联系，声明中也强硬反击潜在的侵权行为。律师强调，自从黄大炜回夏威夷后，除了两位姊姊与律师事务所外，没有任何人有权代表他进行工作说明或业务洽谈。

家属更特别点出，自始至终黄大炜与家人未曾拥有其社交平台的管理权限。若外界有擅自以黄大炜名义经营社交平台、侵入通讯软体，甚至对其家人、朋友和工作伙伴进行不实指控，家属将立即存证并保留法律追诉权，同时恳求传媒与大众留给骤失至亲的家属最大的隐私空间，让逝者安息。

黄大炜为张学良家族后人

黄大炜家族历史显赫，他的母亲张闾蘅，是张作霖第五子张学森的女儿，因此黄大炜正是张学良的外姪孙。

黄大炜于《康熙来了》展现独特风格

回顾黄大炜的演艺生涯，不仅音乐作品脍炙人口，后期他也不时作客由小S与蔡康永主持的经典综艺节目《康熙来了》。在节目中，他毫无架子、展现出独特且真性情的表演风格与幽默感，让他成功跨越世代，为许多年轻网民所熟识与喜爱。节目中，陈汉典更经常模仿他的表演风格，使黄大炜形象变得更亲民。

邓紫棋曾翻唱黄大炜名曲〈你把我灌醉〉

他的音乐影响力更是深远。天后G.E.M.邓紫棋在参加歌唱节目《我是歌手》第二季时，曾改编演唱黄大炜早年的爆红神作〈你把我灌醉〉。该翻唱版本不仅展现了歌曲的另一种风貌，更让这首经典旧歌再次翻Hit爆红，足见黄大炜的音乐创作经得起时代考验。

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