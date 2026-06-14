给阿嬷的情书｜杨受成博士包场力撑潮州情 忆父捐校传承美德 内地夺17亿票房6.18港澳齐上映

在内地影坛掀起现象级观影热潮、以逆袭之态勇夺票房冠军，并已录得超过17亿人民币惊人票房的口碑佳作《给阿嬷的情书》，将由洲立影片、银都机构、东方影业、英皇电影、安乐影片及映艺娱乐联手港澳发行，于6月18日在香港澳门全线戏院上映。这部由新锐导演蓝鸿春执导的最新力作，凭借极致真挚的故事与情感，打动了内地千万观众。英皇集团主席、香港潮属社团总会会长杨受成博士率先邀请总会主席胡定旭先生、常务副主席马介钦先生以及一众嘉宾等共300多人，一同到英皇戏院（时代广场店）率先观赏电影。

《给阿嬷的情书》全片采用潮汕话

身为潮州潮安人的杨受成博士表示：「《给阿嬷的情书》导演及演员是潮州人，全片采用潮汕话，无论画面、演员演技，还是故事细节，对家人思念和乡愁的描写都非常真挚、写实。潮州人给人感觉勤奋、做人有情有义。这部电影让我想起我的父亲，他教导我们要重视家庭凝聚力，不可忘记自己的故乡和根。电影里的海外华人正如早年我的爸爸赤身南下，到凭借潮州人的坚韧性格成功创立英皇集团的起点—「成安记」钟表店。父亲不仅奋斗求存，对故乡的关顾也一如既往。1985年他捐资在潮州市兴建了来宜小学，并以我爷爷的名字命名。时至今日，我仍会带领家人探访该小学，更设立奖学金，希望培养下一代潮州学子，传承传统美德。」

英皇电影支持有浓厚中国地域文化的戏

英皇电影对拥有浓厚中国地域文化的电影情有独钟。由英皇电影出品的《无名之辈》于2018年上映，好评如潮，电影以贵州小城市为背景，通过方言及西南地域风貌，诉说小人物的奋斗故事。《破地狱》则以生死命题和富有现实感的家庭羁绊，向海外观众介绍这个极具代表性的香港非物质文化遗产宗教仪式。《给阿嬷的情书》与这两部电影一样，以真挚而生活化的叙事手法，将文化与情感带给观众，引发巨大共鸣。