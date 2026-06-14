世界杯2026｜《萤花 X 丝打》睇好日本首名出线 严选4大天菜 撑西班牙夺冠｜名人杂志
发布时间：18:15 2026-06-14 HKT
四年一度的球坛盛事──「FIFA世界杯2026」已经在美国、加拿大、墨西哥3个主办国正式揭幕！相信男球迷最关心的当然就是接着下来紧张又精彩的赛事；至于女球迷除了爱睇波之外，当然更加钟意睇靓仔啦！而今届除了C朗这等老牌男神之外，更有不少新晋天菜。今次《名人杂志》就会严选4位新晋球坛男神，让大家睇波之前，先欣赏一下美男。撰文：Zinnia
谷口彰悟有「浓颜系男神」之称
谷口彰悟（年龄：34／所属国家队：日本）以完美防守及出色的出球组织能力，备受称誉，故此曾被卡达星级球队赖扬罗致旗下，现更已转会比甲球队圣图尔登。除了球技稳健、头脑冷静之外，他亦以「浓颜系」高颜值著称，曾被指与日本已故男神三浦春马及台湾型男邱泽撞脸，早已被誉为「日本史上最帅国脚」。然而不少球坛靓仔都感情专一，谷口彰悟亦早已情牵「真人版娜美」泉里香，二人交往10年后已于去年6月结婚。
「巴塞小王子」加维俘虏球迷
效力于西甲班霸巴塞隆拿的加维（Pablo Gavi／年龄：21／所属国家队：西班牙）凭着浓眉大眼和深邃五官，早已获封球坛天菜。外型稚嫩的他更有个不爱缚鞋带的小习惯，令人觉得他更cute。但他在球场上却以凶狠拼劲著称，与可爱形象极为反差的踢波风格更令人着迷。据报道连西班牙女皇储莱昂诺尔公主亦曾经迷上他，一度被视为「准驸马」大热。然而加维与女友Ana Pelayo已于去年元旦大晒甜蜜合照官宣恋情，虽然做不成西班牙驸马或皇夫，但加维依然是最受巴塞球迷爱戴的小王子！
英格兰有「Man爆霸总」赖斯
赖斯（Declan Rice／年龄：27／所属国家队：英格兰）身价高达1.2亿欧罗（约10.8亿港元），获封世界顶级后腰（专职防守中场球员）。在球场上尽现精湛球技之余，更拥有俊朗五宫和高挑身形，故此长年高据靓仔球星排行榜。获大批女粉丝追捧，面对众多诱惑之下，他却以感情专一著称。与伴侣Lauren Fryer从17岁开始拍拖至今，相恋10年，二人更育有一子。然而Lauren本身身形圆润却能掳获赖斯的心，难免招来羡慕妒忌恨，因此长期备受网络欺凌。赖斯为保护女友，立即删掉社交帐号上部分私人照片。更为她撑腰，公开宣称她就是他的「soulmate」，完全就是爱情小说中的「温柔霸总」。
帕斯被喻为「南美狄卡比奥」
帕斯（Nico Paz／年龄：21／所属国家队：阿根廷）出身自阿根廷足球世家，爸爸柏保路帕斯（Pablo Paz）曾代表阿根廷出战1996年奥运和1998年世界杯。得到父亲的优良基因，帕斯12岁便被西甲班霸皇家马德里睇中，加入皇马青训体系，后来升至皇马B队。2024年转会意甲球队科莫，旋即成为球队主力，并获兵工厂、车路士、曼联等欧洲著名球队青睐。在球坛前途无可限量之余，帕斯亦凭借一头灿烂金发、精致五官而捕获大众爱慕，其年轻、阳光、可爱的样貌更与全盛时期的里安纳度狄卡比奥有两、三分相似，故此获封「南美狄卡比奥」的美名。
《萤花 X 丝打世界杯睇波日记》靓女同球迷倾波经
除了有靓仔睇之外，当然少不了美女！Now TV独家4K直播「FIFA世界杯2026」，展开史上最大规模的104场赛事之余，Now.com更每天上载影像专栏《萤花 X 丝打世界杯睇波日记》。萤花足球队的表妹Mona、Loklam、Vian；评述员Gigi、KK日前受访时，倾波经已倾到火花四起！KK︰「麦巴比跑得快过小明！又可以打边路……」Gigi即把握机会入楔︰「打边炉好㖞！」表妹Mona爱队是日本，「波迷一定要留意这位球星……」Loklam抢答︰「中川望娜（表妹Mona的绰号）！」众女将你一言我一语，陪观众由美国、加拿大、墨西哥分组赛倾到决赛，从场内战术到场外话题一网打尽！撰文︰华朗；摄影︰朱伟彦
Loklam︰美斯39岁依然可靠
Loklam钟情沉稳的阿根廷，大赞快将39岁的美斯「可靠」，关键时凭一脚改写战局，明言「睇一场少一场」。Vian则睇好黑马挪威。Gigi欣赏球星哥列斯卡而支持德国，今届「转軚」英格兰，撑新任主帅杜曹带来新气象，霍顿、高尔彭马、阿历山大阿奴、哈利麦佳亚落选大军名单也不怕。Gigi是阿仙奴死忠，上届欧国杯见证「斗牛勇士」西班牙夺冠，认为其主攻、节奏明快的踢法有力冲击世界杯冠军。表妹Mona昔日支持法国，近年多留意勇锐日本，「球队热血、团结，整体性强，有机会杀入八强！
Vian︰神锋夏兰特首秀必睇
Vian期待第一次登上世界杯舞台的挪威射手夏兰特的表现，「他把握力极高，少少机会都能转化为入球。」KK、Gigi点名法国球星麦巴比，速度高，胜任多个位置，极具威胁。表妹Mona偏好技术型中场，欣赏比利时发电机迪布尼的视野、组织能力，「其传球路线极具观赏性！」续说︰「我同Loklam、Vian踢开波，观赛时会从战术层面分析，例如球员跑位时机、无球在脚的走位，传球路线选择等。」
表妹Mona︰睇好日本首名出线
分组赛方面，Gigi关注日本对荷兰一战，「F组实力平均，瑞典、突尼西亚皆有竞争力。」表妹Mona大胆预言，日本有机会以首名出线。Vian力推I组法国对挪威，麦巴比VS夏兰特正面交锋。谈到决赛梦幻对决，KK期待巴西对法国，「两队球员个人技术出众，对攻一定精彩，而且巴西教练安察洛堤著重防守。」Loklam决赛想睇阿根廷再对法国。
Gigi唔撑VAR
众人之中，Vian「波龄」最浅，她大赞VAR（视像助理裁判），「帮助我理解越位等规则，对新手球迷而言具教学作用！」KK：「从评述工作角度而言，VAR的确令判决更容易解说，方便向观众交代。」Gigi反而认为︰「有人认为VAR有助提升球赛的公正性，惟实际应用后，最终判决仍然取决于人为因素，主观性依然存在！」
KK难忘「睇」验
至于难忘的世界杯回忆，KK笑称自己是「灯神」，穿上哪队球衣支持，该队就会落败！表妹Mona上一届决赛期间，她身处韩国旅游，受时差影响，误判开赛时间，直到比赛踢到半场才发觉！「今届我绝不会重蹈覆辙！」